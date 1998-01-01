В России резко вырос спрос на туристические страховки

После того, как в стране оживился внутренний туризм, а затем появилась и возможность выезжать в некоторые зарубежные страны, туристы стали, с учетом сложившейся ситуации, больше внимания уделять страхованию своего здоровья и жизни. Причем все больше наших соотечественников, отправляясь в поездку даже по России, рассчитывают не только на ОМС, но и приобретают полис путешественника, - сообщает наш корреспондент.

Так, по оценкам специалистов «Росгосстраха», в первом полугодии количество заключенных договоров по страхованию медицинских расходов в путешествиях по России в компании увеличилось в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметила директор Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Надежда Минина, динамика продаж была напрямую связана с карантинными ограничениями.

И если в апреле отмечалось серьезное падение продаж, уже в мае-июне количество заключенных договоров клиентами-физическими лицами увеличилось на 500% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Причем подавляющее число договоров было оформлено через сайт компании — рост составил почти 400%.

Возраст застрахованных в первом полугодии составил от двух до 70 лет, а страховая сумма колеблется от 100 тыс. до 1 млн рублей. Но есть и договоры со страховой ответственностью до 3 млн рублей - на такую сумму чаще всего заключают договоры путешественники, планирующие на отдыхе заниматься экстремальными видами спорта.

Проанализировав страховые случаи за первое полугодие, специалисты «Росгосстраха» отмечают, что около 30% из них приходится на простудные заболевания; примерно столько же — на проблемы, связанные с болезнями желудочно-кишечного тракта, а 20% обращений застрахованных связаны с травматизмом. Приблизительно 17% обращений фиксируется в стоматологические клиники.

Как заметила Надежда Минина, счета за оказанную туристам помощь в российских медицинских учреждениях, конечно, меньше, чем в зарубежных клиниках. Например, средний чек за стоматологические услуги составляет порядка 10 тыс. рублей. Но и цена самого полиса в разы меньше, чем при путешествиях за рубеж — в среднем, это 33 рубля в день (для сравнения, стоимость договора страхование выезжающих за рубеж без дополнительных опций составляет порядка 1 евро в сутки).

«Ценность полиса для путешествующих по России, в первую очередь, в том, что он гарантирует удобство получения медицинской помощи, высокий уровень сервиса и широкий объем медицинских услуг в поездке», - поясняет Надежда Минина.

При этом во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) уже пояснили: риск заболевания коронавирусом, в основном, покрывается обычной страховкой. Однако некоторые страховщики уже предлагают отдельную опцию. Так, в «Ингосстрахе» она именуется «Страхование от коронавируса»: стоимость полиса с такой опцией вырастает примерно на 15%». «Отдельная опция введена в связи с тем, что въезд во многие страны будет возможен только с туристической страховкой, покрывающей лечение COVID-19», - пояснил замгенерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Алексей Власов.

Стоит учесть и тот факт, что возмещение затрат на нахождение в обсерваторе в случае, если человек уже по прилету на отдых окажется под подозрением, как правило, в стандартный пакет страхования не входит.

В частности, исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алфеева поясняет, что «затраты на нахождение в обсерваторе не являются лечением, и поэтому относятся к зоне ответственности организатора поездки или самого частного лица».

В этой связи эксперты советуют: прежде чем отправляться на отдых как внутри страны, так и за ее пределы, стоит заранее побеспокоиться о надежной страховке. И приобретать ее, детально выясняя, в каких случаях и для каких целей она предназначена.

/TOURBUS.RU