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В Греции готовятся к новым ограничительным мерам из-за роста случаев COVID-19/ Туроператор ПАКС объявил о продлении фингарантий/ Абхазия пока что не планирует повторно закрывать границу с Россией

В Греции готовятся к новым ограничительным мерам из-за роста случаев COVID-19

В Греции готовятся объявить о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса из-за роста новых случаев COVID-19, сообщает газета Kathimerini. Вчера министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас после заседания ведомства заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами.

Я призываю снова молодежь и тех граждан, которые не соблюдают основные меры личной защиты, осознать ответственность перед уязвимыми перед коронавирусом группами, остальными согражданами и страной в целом". Между тем, эксперт в области эпидемиологии из Афинского университета Гикас Магиоркинис в интервью газете The Guardian указал, что Греция "формально вступила во вторую волну эпидемии". Он добавил, что в ближайшие две недели число пациентов, которые будут подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, может достигнуть показателя, равному тому, что был в разгар пандемии. В воскресенье в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в стране выявили 203 случая. За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавируса, 212 человек скончалось.

Туроператор ПАКС объявил о продлении фингарантий

Туроператор ПАКС объявил о пролонгации сотрудничества со стратегическим партнером – CПАО «Ингосстрах». Согласно новым договоренностям, фингарантии ПАКС продлены до середины сентября 2021 года на общую сумму 100 млн р.

По информации представителей ПАКС, туроператор и «Ингосстрах» сотрудничают уже на протяжении более 20 лет, и на протяжении этого периода сотрудничество двух сторон не прерывалось.

Как подчеркивают в ПАКС, «в условиях повышенных требований к субъектам туристического рынка факт получения финобеспечения на крупную сумму является подтверждением надёжности ПАКС, гарантией для туристических агентств и их клиентов в неукоснительном выполнении всех обязательств туроператора».

Абхазия пока что не планирует повторно закрывать границу с Россией

Абхазия не планирует повторно закрывать границу с РФ, так как увеличение количества инфицированных коронавирусом в республике никак не связано с российскими туристами, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

"По договоренностям с Российской Федерацией как туристы, так и граждане Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут направляться для прохождения лечения в профильные медицинские учреждения Краснодарского края. Касательно повторного закрытия государственной границы — в таком формате вопрос не стоит", — заявил г-н Бжания в интервью, опубликованном сегодня в газете "Известия".

По его словам, которые приводит издание, говорить о вспышке коронавируса в Абхазии, "мягко говоря, избыточно". "Да, первые дни после открытия границы охарактеризовались возрастанием случаев коронавирусного инфицирования. Но это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума", — подчеркнул глава республики.

"Оперативные действия специалистов позволили купировать угрозу дальнейшего распространения вируса и обезопасить граждан", — добавил президент.

/TOURBUS.RU