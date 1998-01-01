Новости Спрос на авиабилеты в Турцию сейчас в полтора раза выше, чем год назад Аналитический центр сервиса Туту.ру представил нам результаты исследования спроса на полеты на турецкие курорты после «открытия» направления

Как сообщили нашему порталу в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру, рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул возглавили топ продаж авиабилетов за рубеж с 13 июля по 9 августа (с вылетами после 10 августа). Доля направления Москва — Анталья во всех зарубежных авианаправлениях в этот период составляет 14,1%; доля маршрута из Москвы в Стамбул составила 9,3%. Также в десятку популярных направлений за последние четыре недели входят маршруты из России в Турцию: Санкт-Петербург — Анталья (доля 2,9%), Москва — Аланья (доля — 2,8%), Москва — Даламан (2,3%). Продажи билетов по турецким направлениям по сравнению с аналогичными периодами прошлого года (бронирования с 13 июля по 9 августа, вылеты с 10 августа по 30 сентября) выросли в полтора раза. Средний размер чека по авиабилетам, оформленным для перелета в Турцию, также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Билеты из Москвы в Анталью сейчас обходятся дороже в среднем на 26%, из Москвы в Стамбул — на 30%, из Санк-Петербурга в Анталью — на 35%, из Москвы в Даламан — на 71%. Данные указаны для перелетов туда-обратно. Пик продаж билетов в Анталью пришелся на неделю с 27 июля по 2 августа (рост по сравнению с неделей 13 — 19 июля в 10 раз). На неделях 20 — 26 июля и 3 — 9 августа спрос был меньше, но все равно рост составил пять раз по сравнению с неделей 13 — 19 июля. Продажи билетов в Даламан также резко выросли на неделе 27 июля — 2 августа по сравнению с предыдущей, при этом на неделе 3 — 9 августа спада в продажах по этому направлению не произошло. В Бодрум больше всего билетов было продано на неделе с 27 июля по 2 августа, а дальше интерес немного снизился. Более половины билетов, проданных в Анталью за последние четыре недели, — с вылетами сразу же после возобновления авиасообщения (с 10 по 16 августа). Еще 21,8% путешественников купили билеты на 17 — 23 августа. Также постепенно уже появляются путешественники, которые планируют отдых на начало октября, но их пока мало: в основном, у людей есть желание поехать на море прямо сейчас. С Даламаном и Бодрумом ситуация схожая, но еще более показательная: около 85% тех, кто купил билеты по этим направлениям, рассчитывают улететь в ближайшие 2 недели, с 10 по 23 августа. Опросы Туту.ру показывают, что российские путешественники на многое готовы ради пляжного отдыха: 50% согласны сдать тест COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16% готовы отсидеть две недели самоизоляции по возвращении домой, 12% не против ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16% согласны на все вышеперечисленные меры, а 6% готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно. /TOURBUS.RU

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