Михаил Мишустин подписал постановление о компенсациях за покупку российских туров

Постановление предусматривает возможность как повторного проведения акции, так и сокращение ее сроков

Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно опубликованному постановлению, в программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00.00 мск. Оплатить путёвку нужно будет до 28 августа.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, стоимость путёвки — от 25 тыс. рублей, оплата картой "Мир".

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.

Всего на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей.

При этом документ предусматривает возможность туриста расторгнуть договор о реализации туристской услуги и, соответственно, возврат денежных средств. В этом случае «Национальная система платежных карт» возвращает в доход федерального бюджета сумму денежных средств в размере суммы выплаты, предоставленной туристу в отношении туристской услуги, по которой произведен возврат уплаченных денежных сумм.

Также, если совокупный размер выплаты за период оплаты не превысит объем выделенных средств, Ростуризм вправе установить очередной период оплаты (то есть акция может быть проведена и второй раз).

В то же время, период оплаты также может быть сокращен, если лимит выделенных средств будет израсходован досрочно.

Как сообщила вчера в ходе пресс-конференции в Москве исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, «темпы бронирований туров по РФ наиболее высоки до 15 сентября, далее наблюдается некоторый спад.

Одной из причин могут быть упорно распространяемые в соцсетях и некоторых СМИ слухи о «второй волне карантина» в России (то ли с 15, то ли с 20 сентября). Они заставляют людей сомневаться, хотя никаких достоверных подтверждений таким слухам нет.

Вторая причина – туристы сейчас ждут возможности купить туры по России с кешбэком по акции».

/TOURBUS.RU