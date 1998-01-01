Новости Майя Ломидзе: "У туристов теперь есть возможность добраться в Египет" В столице прошла пресс-конференция исполнительного директора АТОР на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»

Вчера в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне». Как прогнозирует эксперт, с учетом открытия Турции по итогам летнего сезона за рубежом отдохнут 4,5-5 млн граждан страны. «Мы пока не знаем, какие страны еще откроются, но мы видим рост спроса на зарубежных направлениях в самостоятельном сегменте, когда люди воспользовались тем, что открылись рейсы в Стамбул, откуда можно отправиться по разным странам, в том числе туда, где готовы принять россиян. Есть оживление спроса на отели на Мальдивах, в Черногории. С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне (пока сложно сказать до конца года), турпоток может составить в совокупности около 4,5-5 млн человек. Это очень оптимистичная картина, мы ориентируемся на данные спроса на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления», — рассказала она. Как отметила г-же Ломидзе, «спрос на Турцию на данный момент очень высокий, с учетом обстоятельств, с которыми столкнулись туристы этим летом. Надо сказать, что продажи вплоть до конца августа, до первых чисел сентября демонстрируют очень хорошие показатели. Это, конечно, не спрос прошлого года, когда у нас большая часть мест была продана по акциям раннего бронирования, и был задел где-то месяцев 6-7, чтобы туристы сделали свой выбор. Но, тем не менее, спрос приближается к показателям августа 2019 года и можно сказать, что Турцию ожидает хороший летний сезон на российском туристическом рынке». По словам г-жи Ломидзе, путешествия в Турцию при этом вызывают у россиян опасения из-за риска попасть в обсерватор или провести отпуск в изоляции в отеле. «Надо сказать, что с момента объявления открытия авиасообщения и до запуска рейсов продажи шли волнообразно, многих туристов пугало то, что им предстоит по приезду. Было много противоречивой и не вполне достоверной информации о требованиях к иностранным туристам, прибывающим в Турцию. Наши туристы боялись, что их могут отправить в обсерватор на основании каких-то подозрений на ковид. Эта информация не соответствует действительности», — пояснила она. Комментируя возможность открытия Египта для россиян, г-жа Ломидзе напомнила, что есть несколько критериев, по которым выбираются направления для возобновления авиасообщения. Среди них – готовность страны принимать россиян и ее соответствие требованиям безопасности в условиях пандемии коронавируса. «Египет – это та страна, которая готова принимать россиян. То есть, с точки зрения взаимности страна удовлетворяет нашим требованиям. С точки зрения безопасности – я не помню Египта в списке Роспотребнадзора. Пока прямое сообщение с курортами не открыто и не понятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим определенное оживление в самостоятельном сегменте», — рассказал она. По словам г-жи Ломидзе, Египет ввел требование о необходимости предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, выданную за 72 часа до поездки. «Всем, кроме туристов, прибывающих напрямую в Хургаду, Шарм-аль-Шейх, Марса-Алам. То есть, те туристы, которые прилетят на эти курорты каким-то образом самостоятельно, они могут эту справку не делать. И мы видим увеличивающееся количество вопросов и уточнений в связи с этой информацией. Так что у тех туристов, которые не представляют своей жизни без Египта, теперь есть возможность туда добраться», — добавила эксперт. /TOURBUS.RU

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