«Открывшаяся» Турция вызвала ажиотажный спрос в Северной столице

«Открытие Турции» вызвало в городе на Неве ожидаемый резкий рост спроса: всего за несколько дней ее объемы приблизились к показателям продаж туров на российский Юг. Однако пока последние все же держат минимальную дистанцию, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Так, уже вчера в расписании Пулково только в Анталию значилось 10 рейсов. Из них три (причем два регулярных) выполняет авиакомпания «Россия», по два - Turkish Airlines, AZUR Air и «Уральские авиалинии», а еще один - Nord Wind.

А дальше - больше. 11 августа из Петербурга в Анталию вылетают 13 бортов, 12-го — 15, а затем до конца недели - не менее десятка. В результате только за первую неделю после открытия этого направления из Петербурга в Анталию улетит почти 90 самолетов с общей емкостью кресел не менее 12 тыс.

Если прибавить к этому 10 рейсов в Бодрум (7 AZUR Air и 3 «Уральские авиалинии»), а также 13 в Даламан (8 AZUR Air и 4 «Уральские авиалинии» и 1 Nord Wind), по самым приблизительным подсчетам всего за неделю в Турцию из Петербурга улетит на отдых около 20 тыс. человек.

Увы, но по количеству рейсов и вместимости воздушных судов Сочи уже проигрывают Анталии, однако в сумме Сочи и Симферополь все же выигрывают у турецких курортов с примерным счетом 3:2, поскольку количество вылетов в Турцию на неделе после 10 августа немногим превышает 120, а на российский Юг достигает 160-180-ти.

«Выполнение регулярных рейсов в Анталию было запланировано нами еще в конце прошлого года, но из-за пандемии коронавируса начало осуществления этой программы в рамках летнего расписания 2020-было перенесено, - пояснил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. - Однако как только возможность появилась и было открыто международное авиасообщение, они сразу же были организованы как из Москвы, так и Петербурга».

По его словам, в целом по стране «Россия» будет ежедневно отправлять в Турцию более 3 тыс. россиян, а только из Петербурга - свыше 850 человек. При этом 330 из них улетят на двух регулярных рейсах, а еще более пятисот — на чартерном в исполнении лайнера «Боинг-747», который организован перевозчиком по инициативе «Библио Глобуса». И желающих улететь в Турцию как на регулярных рейсах, так и на чартерах предостаточно.



Оценивая перспективность появления не только чартерных, но и новых регулярных рейсов в Турцию, заместитель генерального директора по планированию и исполнению государственных программ Городского туристско-информационного бюро Петербурга Никита Жильцов заявил, что «это наверняка будет способствовать росту интереса жителей зарубежных стран к Северной столице». «В 2019-м только из Турции к нам в гости приехало более 18 тыс. человек, и поэтому новая полетная программа, а также введение льготного визового режима и других стимулирующих мер после снятия ограничений должны привести к кратному росту турпотока на направлении», - считает он.

При этом Антон Куприянов, начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Петербургу, напоминает, что после возвращения с турецкого курорта россияне обязательно должны будут пройти тест на коронавирус, разместив его результаты на портале госуслуг.

«Сейчас, конечно, наблюдается очень высокий спрос на отдых в Турции, - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. - И это объяснимо, поскольку фактически из «пляжной» заграницы только она и доступна.

Однако довольно высокая стоимость туров, а также наличие ограничений и существующие опасения все же снижают градус интереса к стране, оставляя довольно много клиентов и для отечественных курортов».

Как этот, так и другие специалисты уверены: в этом сезоне реальной конкуренции за клиента между курортами Турции и России почти не будет, т. к. в первую очередь за кордон сейчас отправляются те, кто купил и оплатил туры еще до пандемии.

«А вот следующий сезон, если все будет в порядке, как раз и покажет расклад клиентских предпочтений», - резюмируют эксперты.

/TOURBUS.RU