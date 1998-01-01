Новости Горячие новости Россия не вошла в новый список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС/ Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста в Абхазии/ Турция приостановила авиасообщение с рядом стран, включая Казахстан

Россия не вошла в новый список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС Совет ЕС объявил в пятницу об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса, Россия в него не вошла, следует из официальной публикации на сайте ЕС, - сообщает «Интерфакс». Список пересмотрен в сторону сокращения. Теперь в нем остались 11 стран. На этот раз из эпидемиологически безопасных, по оценке ЕС, государств исключено Марокко. В обновленный список входят: Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений). Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Этот список не является юридически обязывающим. Он может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях, объясняют в Брюсселе. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации. Этот рекомендательный список, отмечается в публикации, действует с 8 августа. Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста в Абхазии Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста на отдыхе в Абхазии, он вывезен для лечения в Краснодарский край, сообщил в субботу оперативный штаб по защите населения республики. Всего за сутки выявлено 14 случаев заболевания, а с начала пандемии — 134, три человека скончались. Ранее министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия сообщил, что российским туристам, которые заразятся коронавирусом в Абхазии, окажут первую помощь, а затем отправят лечиться на территорию России. Минздрав России, в свою очередь, обещает установить компьютерный томограф в больнице Гудауты для улучшения диагностики коронавируса в том числе у туристов. Ожидается, что аппарат заработает во второй половине августа. Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа, по информации сочинской таможни за неделю ее пересекли 160 тыс. человек. Туроператоры отмечают высокий спрос на отдых в Абхазии после открытия границы, так как цены на отдых в Сочи сильно выросли из-за отсутствия конкуренции с зарубежными направлениями. Турция приостановила авиасообщение с рядом стран, включая Казахстан "Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном", — говорится в сообщении посольства Турции в Казахстане, размещенном в пятницу в твиттере. "Вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период", — отмечается в информации. При этом в посольстве отметили, что "Турция по-прежнему будет находиться рядом с дружественным и братским народом Казахстана как это было до сегодняшнего дня". /TOURBUS.RU

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