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10 августа
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Россия не вошла в новый список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС/ Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста в Абхазии/ Турция приостановила авиасообщение с рядом стран, включая Казахстан
Россия не вошла в новый список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС
Совет ЕС объявил в пятницу об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса, Россия в него не вошла, следует из официальной публикации на сайте ЕС, - сообщает «Интерфакс».
Список пересмотрен в сторону сокращения. Теперь в нем остались 11 стран. На этот раз из эпидемиологически безопасных, по оценке ЕС, государств исключено Марокко.
В обновленный список входят: Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений). Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Этот список не является юридически обязывающим. Он может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях, объясняют в Брюсселе.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.
Этот рекомендательный список, отмечается в публикации, действует с 8 августа.
Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста в Абхазии
Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста на отдыхе в Абхазии, он вывезен для лечения в Краснодарский край, сообщил в субботу оперативный штаб по защите населения республики. Всего за сутки выявлено 14 случаев заболевания, а с начала пандемии — 134, три человека скончались.
Ранее министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия сообщил, что российским туристам, которые заразятся коронавирусом в Абхазии, окажут первую помощь, а затем отправят лечиться на территорию России. Минздрав России, в свою очередь, обещает установить компьютерный томограф в больнице Гудауты для улучшения диагностики коронавируса в том числе у туристов. Ожидается, что аппарат заработает во второй половине августа.
Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа, по информации сочинской таможни за неделю ее пересекли 160 тыс. человек.
Туроператоры отмечают высокий спрос на отдых в Абхазии после открытия границы, так как цены на отдых в Сочи сильно выросли из-за отсутствия конкуренции с зарубежными направлениями.
Турция приостановила авиасообщение с рядом стран, включая Казахстан
"Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном", — говорится в сообщении посольства Турции в Казахстане, размещенном в пятницу в твиттере.
"Вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период", — отмечается в информации.
При этом в посольстве отметили, что "Турция по-прежнему будет находиться рядом с дружественным и братским народом Казахстана как это было до сегодняшнего дня".
/TOURBUS.RU
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