Новости С сегодняшнего дня возобновились чартерные рейсы на курорты Турции Туроператоры комментируют востребованность первых чартерных полетов на морские курорты Турции

Сегодня утром возобновились чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова на курорты Турции в аэропорты Антальи, Даламана и Бодрума. Полеты по этим направлениям начали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly. Только за сегодня в Анталье должны принять 72 рейса из нашей страны. Как сообщает «Интерфакс», «первые прилетающие чартеры в международном аэропорту Антальи встречают традиционной водной аркой. В здании аэропорта туристов просят надеть маски, температуру тела измеряют на входе в зону паспортного контроля с помощью тепловизора. Среди прилетевших с нами пассажиров ни у кого не возникло никаких проблем – все спокойно прошли контроль и досмотр. На выходе из здания аэропорта российских туристов встречает оркестр». В компании Coral Travel информагентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы — в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья. «На рейсах в Анталью из Санкт-Петербурга загрузка 100%, немного свободных мест осталось на рейсах в Бодрум и Даламан, а также на рейсе из Ростова-на-Дону в Анталью», — рассказали в пресс-службе туроператора. Как добавили в Coral Travel, большинство туристов на Эгейском побережье выбирают продолжительность туров в 9 -10 ночей, средняя продолжительность тура в Анталье – 10 ночей. Самая популярная категория отелей — 5* среднего уровня. «Продажи туров в Турцию начались очень хорошо, в конце июля в Москве раскупали самолет на 200 мест за три часа. Потом спрос притормозился процентов на 30, не в последнюю очередь из-за сообщений о жестких мерах контроля на турецкой границе и того, что по возвращении нужно проходить тест на ковид", — рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По словам эксперта, многие решили выждать, пока слетают на курорты первые туристы, чтобы понять, на самом ли деле такие жесткие меры контроля: "Если опасения не подтвердятся, то мы ожидаем всплеска продаж после 15 августа. Кроме того, во второй половине сентября Черное море начнет холодать, поэтому в сентябре-октябре Турция наберет то, чего не было в августе". В компании "TUI Россия" также сообщили о полной загрузке первых рейсов. "Первые чартеры вылетают в Анталию со стопроцентной загрузкой, свободных мест в отелях на ближайшие даты практически нет", — сообщила официальный представитель компании «TUI Россия» Ольга Иванова. "В первые дни после возобновления бронирований спрос оказался несколько ниже ожидаемого, но сейчас ситуация выровнялась, продажи туров растут", — подчеркнула представитель "TUI Россия". В компании TEZ Tour сообщили, что темпы бронирования туров в Турцию уже в ближайшее время могут выйти на уровень прошлого года, но в целом восстановить прошлогодние объемы в сезоне 2020, скорее всего, не удастся. «Из-за пандемии и закрытия границ упущен период, когда туристы активно планируют отдых. Годом ранее к текущей дате количество бронирований было на порядок больше, чем сейчас", — сказали в пресс-службе туроператора. В компании подчеркнули, что значительная часть туров в Турцию на лето раскупается еще на этапе раннего бронирования и на глубину, которой в этом сезоне практически не было из-за продолжительной неопределенности с открытием границ. Вторая причина снижения числа бронирований туров в Турцию, как считают в компании, связана со снизившимися объемами полетной программы. /TOURBUS.RU

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