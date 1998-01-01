Гостиницы оказались «под колпаком» у Роспотребнадзора

Эксперты обсуждают закрытие крупной курортной гостиницы "Репинская" после жалобы одного из клиентов

Зеленогорский районный суд Петербурга на 10 суток закрыл гостиницу «Репинская» из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Проверка Роспотребнадзора, проведенная после поступления жалобы от клиента, показала, что в отеле систематически нарушали требования безопасности. Так, персонал за стойкой администратора находился без масок и перчаток, в помещении отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, а на ёмкостях с антисептиком для рук не было информации о концентрации раствора, сроках его годности и способе применения. У работников не было и собственного дезинфектора.

Кроме того, не проверялась температура тела сотрудников, а запаса средств индивидуальной защиты в гостинице не нашлось. Поскольку в деятельности юрлица было выявлено нарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, проверка Роспотребнадзора и поступившая жалоба клиента привели к судебному процессу.

И хотя руководство отеля вину признало и заявило, что он обеспечен всеми необходимыми для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности вещами и средствами, суд закрыл одну из старейших пригородных гостиниц Петербурга, работающую с 1973 года, на 10 суток.

Надо сказать, что объекты размещения, и без того попавшие в сложную экономическую ситуацию, по-прежнему находятся «под колпаком». Так, недавно прокуратура Петроградского района Петербурга по коллективному обращению жильцов многоквартирного дома провела проверку соблюдения федерального законодательства при организации гостиничных услуг в жилом помещении. И установила, что в жилом доме на ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, «осуществлялась деятельность по предоставлению гостиничных услуг». При этом помещение хостела оказалось не оборудовано противопожарной сигнализацией, а отдельный вход в помещение отсутствовал.

Как и в предыдущем случае, свою роль сыграла и ситуация пандемии: прокуроры констатировали, что в хостеле «отсутствовали средства защиты». А пока в суде рассматривается исковое заявление об обязании собственника устранить выявленные нарушения, деятельность хостела прекращена.

А в Крыму его власти вовсе не хотят возвращать хостелам право на обслуживание посетителей. Об этом говорит, в частности, тот факт, что 7 августа глава республики Сергей Аксёнов внёс поправки в указ о режиме повышенной готовности, продлив запрет на работу хостелов и организацию конференций.

В результате несмотря на то, что прием гостей в санаториях и отелях Крыма с начала июля официально разрешен, размещать гостей в хостелах, а также организовывать конференции и предоставлять некоторые образовательные услуги на полуострове по-прежнему нельзя — вплоть до 1 сентября.

Комментируя случившееся в Петербурге, Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц города, заявила, что «закрытие «Репинской» – это лишь первая ласточка».

Вместе с тем она уверена: упрекать Роспотребнадзор в «перегибании палки» тоже не стоит. «Гостиница, принимая постояльцев, автоматически обязуется выполнять те требования к обеспечению их безопасности, которые на данный момент действуют, - замечает она. - Если она их нарушает, рано или поздно за это придется отвечать».

/TOURBUS.RU