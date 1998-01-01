Программа «Кэшбек за туры про России» стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю

По оценке правительства, в программе примут участие не менее трех миллионов туристов

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбека на туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, сообщил всегодня в ходе совещанияа с главой Кабмина Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Эта программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа. Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около трехмлн человек», — сказал он.

Как напомнил г-н Чернышенко, участвующие в программе туристы получат возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки будут доступны по кэшбеку с 1 октября до конца года.

«С 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, там можно выбрать тур или проживание в отеле на срок от 4 ночей и стоимостью от 25 тыс. рублей. Остается оплатить поездку картой «МИР». К программе подключены более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц», — рассказал вице-премьер.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Как ранее сообщала глава ведомства Зарина Догузова, программа позволит загрузить отели и другие объекты, связанные с обслуживанием туристов, после окончания высокого сезона. По ее мнению, кэшбек захотят получить туристы, которые планировали отпуск и вне курортного сезона, в том числе на осенние школьные каникулы и вплоть до декабря.

В то же время, в РСТ ранее заявляли, что что туроператорам дали слишком мало времени на подключение к программе кэшбека за туры по России и за такой срок многие из них не успевают подготовить туры, соответствующие условиям программы и провести все необходимые технические работы.

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина: «Один из главных вопросов – для чего ставятся столь жесткие временные и организационные рамки, хотя речь идет о поездках почти до конца декабря? Ведь это лишает компании реальной возможности подкорректировать уже существующие программы или создать что-то новое. Многие операторы готовы оперативно разработать программы, например, на пять дней по тем регионам, куда они раньше возили на 1-3 дня. Но при таких сроках мало кто успеет это сделать”.

По ее словам, эффективность акции в виде пяти или даже семидневной «распродаж»и у многих туроператоров вызывает сомнение. «И они хотели бы понимать, есть ли смысл им проделывать большую техническую работу для участия в программе, тем более что она требует не только времени, но и финансовых затрат», — подчеркнула она.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила: "Это хорошая мера, беспрецедентная для нашего рынка. Может действительно простимулировать спрос.

Я затрудняюсь оценить динамику прироста, но он точно будет – кэшбек хороший и держателей карт МИР не так мало – на конец 2019 года их было выпущено 71,5 млн. По числу операций эта платежная система в России занимает долю 20%".

Программа стимулирования может стать хорошим эффективным подспорьем в сложившейся ситуации, но, безусловно, это - не панацея для выхода отрасли из кризисного клинча».

/TOURBUS.RU