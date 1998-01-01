Кения начала принимать российских туристов без обязательного карантина

Сейчас добраться из России в Кению туристы могут рейсами в Найроби с пересадкой в Стамбуле

Россияне и граждане ряда других стран могут посещать Кению без необходимости проходить карантин, следует из документа, опубликованного на официальном сайте аэропорта Найроби.

Согласно документу, Россия вошла в список из 126 стран, граждане которых могут прибывать в Кению и потом не проходить карантин.

Тем не менее, как сообщает портал CGTN, пассажирам понадобятся справки об отсутствии COVID-19, полученные не раньше, чем за 96 часов до полета.

По информации «Интерфакса», международный аэропорт Найроби возобновил деятельность 4 августа после четырехмесячного перерыва из-за пандемии. В аэропорту действуют меры безопасности: у пассажиров измеряют температуру, просят оставить свои контакты, они также обязаны носить маски.

Как сообщает в свою очередь АТОР, сейчас добраться до Кении из России возможно на стыковочных регулярных рейсах с одной пересадкой (предпочтительна стыковка в Стамбуле, куда официально разрешены полеты из России). Из Стамбула в Найроби летают рейсы авиакомпании Turkish Airlines. При этом билеты в Кению, как правило, дешевле, чем в соседнюю Танзанию.

Представители туристических компаний, опрошенные АТОР, между тем указывают указывают, что сейчас практика полетов из России через Стамбул в третьи страны демонстрирует лишь единичные отказы при посадке на рейс – и все они связаны только с неправильно оформленными документами. Проблем в целом у пассажиров при таких перелетах в Москве не возникает, однако человеческий фактор на границе исключать никогда нельзя.

«Поэтому, в случае перелета через Стамбул в Кению билеты мы рекомендуем оформлять отдельно на каждый сегмент перелета. Тогда проблем почти гарантированно не будет – пассажир проследует в Стамбул. Там он получит багаж и зарегистрируется на следующий рейс в Кению», - рассказывает один из представителей компаний – билетных агентов.

Практика показывает, что проблем с вылетом из Стамбула в третьи страны у россиян не возникает. Но все же, говорят эксперты авиаотрасли, всегда лучше заранее узнать у авиакомпании, посадят ли пассажира из России на рейс в Стамбуле, следующий в иную страну.

При этом традиционно лучшим сезоном для поездки на сафари в Кению (и Танзанию) считается именно нынешний -период с июля по сентябрь. Именно в это время Великая Миграция животных Это действительно уникальное зрелище, которое хотят посмотреть многие туристы, в том числе и из России.

Сафари-тур в Кению можно скомбинировать и с пляжным отдыхом в таких кенийских курортных зонах на океанском побережье, как Момбаса, Ньяли, Бамбури и Шанзы.

/TOURBUS.RU