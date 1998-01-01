C сегодняшнего дня Черногория официально открывает границу для россиян

С сегодняшнего дня Черногория разрешила беспрепятственный въезд россиянам, говорится в Twitter правительства страны.

"С 7 августа граждане России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Канады и Зимбабве смогут въезжать в Черногорию без ограничений", — сообщает правительство.

В начале недели власти Черногории включили Россию в "зеленый" список стран, который подразумевает беспрепятственный въезд на территорию государства без предъявления справки об отсутствии COVID-19 или прохождения карантина.

По информации местных СМИ, в туристичской сфере Черногории из-за COVID-19 сейчас складывается «катастрофическая ситуация». В этом сезоне туристов там на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие жители целиком и полностью зависят от туристической сферы

Как пояснила порталу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в отсутствие прямого авиасообщения эта новость, в первую очередь, заинтересует владельцев недвижимости в Черногории. "Они будут готовы добираться в страну с пересадками. Для обычных такие билеты будут слишком дорогими, а сам перелет — неудобным", — сказал она.

В то же время, по данным источников АТОР, авиакомпания Montenegro Airlines готовы возобновить рейсы в Россию. Полеты на маршруте Москва-Тиват стоят в расписании перевозчика уже с 16 августа. Тарифы начинаются от 112 евро в одну сторону.

В расписании «Аэрофлота» рейсы в Тиват доступны только с 16 сентября. Стоимость перелета стартует от 8 945 р. в одну сторону.

По данным статистического агентства страны MonSat, в 2019 году в Черногории отдохнули 1 млн 352 тыс. туристов. На первом месте среди иностранных туристов были россияне (29,1%), затем сербы (25,3%), граждане Боснии и Герцеговины (10,6%), жители Косова (6,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,2%) и поляки (2,1%)

Как рассказали нам ранее в компании Biletix, летом прошлого года на Черногорию пришлось 14% от всех бронирований по международным направлениям, а Тиват вошёл в топ-5 самых популярных заграничных направлений 2019 года.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно из России в Черногорию летом 2019 года составлял 19173 рубля.

В среднем российские путешественники летом 2019 года отдыхали в стране 10 дней. 22,3% пассажиров из России в Черногорию – дети. Этот показатель сопоставим с показателями Крыма и Сочи.

/TOURBUS.RU