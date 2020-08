Вслед за Россией правительство Германии разрешило гражданам страны отдыхать на турецких курортах

Германия отменила рекомендацию для туристов не посещать курорты Турции в популярных провинциях Анталья, Измир, Айдын и Мугла, сообщает портал Ahval.

"Правительство Германии в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой отменило рекомендацию для своих граждан не посещать туристические провинции Турции. Она касалась таких популярных курортов, как Бодрум, Фетхие, Кушадасы, Кемер, Сиде, Аланья и Белек", — пишет портал.

В немецкой туристической ассоциации DRV приветствовали этот шаг правительства и назвали его положительным как для граждан Германии, так и для турбизнеса. Тем не менее, в МИД страны отметили, что ограничения могут быть возобновлены в случае обострения пандемии коронавируса.

Как отмечает «Интерфакс», рекомендации Германии и других европейских стран не посещать курорты Турции ранее вызвали возмущение турецкой стороны. Там призвали отменить предупреждения, поскольку "туризм жизненно важен для турецкой экономики", при этом страна "приняла все возможные меры безопасности для путешественников".

В правительстве Турции также заявляли, что рекомендации могли быть выпущены с целью перенаправить турпоток с турецких курортов в страны ЕС – Грецию, Испанию и Италию.

В то же время, по оценке экспертов АТОР, российский рынок лишь выиграет от возвращения Германии. Так, откроется больше гостиниц, соответственно, расширится отельное предложение и у российских туроператоров.

По сообщению турецких СМИ, на которые ссылается сегодня АТОР, половина из 430 отелей, включенных в программу ведущих туроператоров по Анталье, уже работает. Ожидается, что к концу августа количество таких объектов увеличится до 340. В том числе, снова распахнут свои двери отели цепочек Selectum, Asteria, Crystal, Limak, Sunis и Rixos.

Еще один плюс – сезон продлится дольше, до ноября. И, наконец, с немецким контингентом отдыхающих турецкая сторона будет еще более пристально соблюдать строгие правила безопасного туризма.

На днях немецкие СМИ опубликовали список турецких отелей, которые больше всего ищут в поисковиках граждане Германии. Это Miracle Resort, Delphin Imperial, Granada Luxury Belek, Delphin BE Grand Resort, The Land of Legends Kingdom Hotel, Aydinbey King´s Palace & Spa, Seaden Sea Planet Resort & Spa, Dream World Aqua, Royal Dragon и Club Mega Saray.

Алияр Велиев, супервайзер по направлению Турция туроператора ANEX Tour , комментируя выбор немецких туристов, отметил, что отели, выбираемые отдыхающими из Германии, пользуются популярностью и среди российских туристов. Однако прямых пересечений в выборе россиян и немцев – считанные единицы.

В ANEX Tour, опираясь на статистику продаж прошлых лет, отмечают, что из пересечений с немецкими предпочтениями в списке предпочтений клиентов компании– только отель Granada Luxury Belek.

Отметим, что в 2019 году Германия заняла второе после России место по количеству туристов в Турции, оттуда приехало более 3 млн путешественников.

/TOURBUS.RU