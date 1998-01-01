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07 августа
В России появится экотуризм международного уровня

Агентство стратегических инициатив и международный картографический сервис Maps.me договорились вместе развивать экологический туризм в России


Агентство стратегических инициатив (АСИ) и международный картографический сервис для путешественников Maps.me подписали соглашение о сотрудничестве и договорились развивать экологический туризм на российских особо охраняемых природных территориях (ООПТ), - сообщает наш специальный корреспондент.

 

Стороны будут участвовать в совместных проектах по сбору, анализу и публикации информации об экотропах и туристических маршрутах в России, создавать путеводители по самым интересным ООПТ и размещать их на Maps.me.

 

«Одним из главных туристических трендов этого года стали путешествия россиян по различным маршрутам внутри страны, как пешком, так и на велосипедах и байдарках. Но мы видим, что не всегда граждане могут узнать актуальную информацию, в какое место поехать, где находятся лучшие достопримечательности, какой формат отдыха выбрать на той или иной природной территории.

 

Поэтому наше сотрудничество с Maps.me позволит максимально широкой аудитории узнать о самых интересных местах для экотуризма, выяснить, где развиваются и активно используются экомаршруты, а также помочь нацпаркам и заповедникам развить свою инвестпривлекательность путем привлечения новых посетителей», - заявила замглавы АСИ Ольга Захарова.

 

Сервис включает в себя подробные и офлайн-карты с пошаговой навигацией, а также каталог путеводителей по более чем 120 странам и 1400 городов. Maps.me пользуются свыше 140 млн путешественников, в России сервис ежегодно применяют почти 7,5 млн человек.

 

В свою очередь, АСИ занимается развитием и поддержкой экологического туризма в регионах, помогает создавать благоприятные условия для бизнесменов и инвесторов, которые смогут усилить экономические показатели в этой рекреационной отрасли.

При помощи программы Local-ID агентство создает и распространяет модели создания и развития различных социокультурных, этнокультурных, экокультурных, агрокультурных и гастрокультурных кластеров. Также АСИ поддерживает лидерские проекты по переосмыслению социокультурной среды и эффективному использованию потенциала локального наследия.

 

Стоит отметить, что на днях Агентство стратегических инициатив объявило финалистов конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России: 33 проекта прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии, а еще один — по народному голосованию.

 

В число финалистов вошли 30 регионов из семи федеральных округов. При этом больше всего проектов делегировал в финал Дальневосточный федеральный округ (7), за ним следуют Приволжский (6), а также Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные округа, «отрядившие» в финал по пять проектов. В Южном  будут участвовать 4, а в Уральском федеральном округе – 2 проекта.

После отбора финалистов их ждут на специально разработанной акселерационной программе, а затем новинки презентуют потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. Итогом должен стать «упакованный» турпродукт, готовый к реализации конкурс завершится 16 октября выбором 10 территорий-победителей.

/TOURBUS.RU


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