Новый министр туризм Болгарии по-прежнему надеется увидеть в этом сезоне гостей из России

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова встретилась с руководителями ведущих компаний, работающих на российско-болгарском направлении

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

«Мы расширяем контакты с туроператорами, работающими с Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой, которые являются очень важными для нас дестинациями въездного туризма», - заявила вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова на встрече с руководителями ведущих компаний русскоязычных рынков.

Среди них, информирует портал rus.bg, были представители компаний “Библио-Глобус“, „Солвекс“, “Анекс-тур“, Бон-тур“, „Go2Holiday“, „Теди-Кам“ и „Турал“.

Ситуация развивается динамично, отметила на встрече министр Николова, и зависит от положения дел с эпидемической обстановкой в соответствующей стране. Открытие границ является основой для возобновления туристической деятельности и приоритетом нашей совместной работы, подчеркнула она. Марияна Николова напомнила, что Европейская комиссия рекомендует продлить ограничение на въезд из стран вне ЕС и начинать отмену этих ограничений поэтапно. На сегодня, к сожалению, для России временный запрет остается, сказала она.

Насколько известно, с 1 августа Россия открыла международное авиасообщение, и очень важно начать диалог об обмене туристами между двумя странами, заявила министр Николова. Продолжаются также усилия по упрощению визового режима с Россией, что поможет стимулировать турпоток.

Исполнительный директор Национального совета Ассоциации туризма Болгарии Полина Карастоянова заявила недавно, что Болгария могла бы ввести для россиян электронные визы, и соответствующее решение не требует одобрения Евросоюза. Ставится вопрос и о возможности выдачи россиянам виз по прибытии.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Болгарские авиационные власти подтвердили Росавиации готовность национального перевозчика Bulgaria Air возобновить свою полетную программу сразу после получения соответствующего разрешения со стороны России.

Консульские службы Болгарии в России также готовы оперативно начать работу по выдаче туристических виз.

Отметим, что в 2019 году в Болгарии побывало 460 тыс россиян. Как и годом ранее, 74% иностранных туристов приехали из следующих десяти стран: Румыния – 17,2%; Турция – 13,0%; Греция – 10,2%; Германия – 7,6%; Сербия – 5,4%; Македония – 4,8%; Украина – 4,8%; Великобритания – 4,0%; Россия – 3,7%; Польша – 3,5%.

/TOURBUS.RU