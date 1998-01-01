Медики смогут бесплатно отдохнуть в Петербурге и Москве

Медицинские работники Петербурга и Москвы смогут отправиться в бесплатное путешествие в рамках акции «Туризм России – медикам России», которая организована Российским союзом туриндустрии (РСТ), Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и поддержана Комитетом по развитию туризма Северной столицы и Комитетом по туризму Москвы – cообщает наш корреспондент в Северной столице.

Сотня медиков из Петербурга и столько же из Москвы отправятся друг к другу на выходные: бесплатная акция станет благодарностью врачам за самоотверженную борьбу с коронавирусом. В городе на Неве москвичи увидят знаменитые храмы, посетят часовню святой Блаженной Ксении Петербургской, узнают историю старой Петергофской дороги и познакомятся с уникальным ансамблем знаменитых фонтанов. Также для гостей из столицы приготовили незабываемую прогулку по рекам и каналам.

В столице петербургским врачам готовят не менее увлекательную программу. В неё войдут экскурсия по городу, катание на канатной дороге, посещение самой высокой смотровой площадки в Европе и стадиона «Лужники», а также памятные подарки. Поездку медработникам подарит многопрофильный туроператор «Тари Тур», а транспортным партнером выступила компания Scania.

«Мы постараемся максимально использовать ресурс нашей компании с тем, чтобы медицинские работники Москвы, первыми принявшие на себя удар пандемии, смогли, пусть и ненадолго, насладиться Петербургом, очутившись в красоте, которая во все времена спасала наш мир».- сказала по этому поводу Галина Богина, генеральный директор группы компаний «Тари Тур» – Санкт-Петербург.

В свою очередь, Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга, подчеркивает, что «медицинские работники, не жалеющие своих сил, борющиеся с коронавирусной инфекцией по сей день, – это настоящие герои современности».

«Отдать им дань уважения и предложить заслуженный отдых в одном из красивейших городов на планете, Петербурге – настоящая радость для нас, - говорит он. - Надеюсь, что наши гости останутся довольны поездкой и выражаю благодарность всем, кто принял участие в организации этой акции».

Поддержку в рамках акции оказали гостиницы «Измайлово» Гамма-Дельта, AZIMUT Отель Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург» и «Октябрьская», предоставившие медикам бесплатное проживание. А также Московская канатная дорога на Воробьевых горах, смотровая площадка «Панорама 360», СК «Лужники» и ГМЗ «Петергоф», организовашие экскурсии. Координатором проекта выступил центр корпоративного волонтерства «ДаДобро», партнер Российского союза туриндустрии.

По информации организаторов, в акции участвует целый ряд медицинских учреждений Москвы и Петербурга, а трехдневные поездки будут происходить, начиная с 7 августа, вплоть до 28 агуста (в Петербурге) и 11 сентября в Москве.

/TOURBUS.RU