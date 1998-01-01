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Turespana вновь выступит генеральным партнером осенней серии профессиональных воркшопов «Турбизнес»

Традиционная серия воркшопов «Турбизнес» охватит этой осенью 35 городов России и стран СНГ

Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний участник воркшопов «Турбизнес» наступающей осенью вновь выступит генеральным партнером самых популярных деловых мероприятий в сфере туризма, проходящих в регионах России и в ближнем зарубежье.

Как отмечал ранее в беседе с «Турбизнесом» г-н Антонио де ла Морена Бальестерос, советник по туризму посольства Испании и директор Отдела туризма посольства Испании в Москве, “одним из факторов привлечения новых российских туристов в Испанию может стать событийный туризм. В течение года, особенно летом, у нас проходит множество народных праздников, в которых туристы принимают самое активное участие. Очень интересен наш Север: например, Галисия, страна Басков.

Гостям из России может быть интересен и паломнический путь святого Якова. Несмотря на то, что русские и испанцы относятся к разным ветвям христианства, это наша общая духовная ценность.

Также туристы из разных стран приезжают в наши национальные парки для наблюдения за птицами. Думаю, россиян такой вид отдыха тоже мог бы привлечь.

И, конечно, ваши туристы любят и ценят наши художественные музеи, которые есть не только в Мадриде и Барселоне.

Россияне — очень достойные туристы, их ждут во всех испанских отелях. Им недостаточно просто лежать на пляже, они любят выходить за гостиничную территорию, посещать рестораны, ездить на экскурсии, что для нас очень важно».

Сейчас, отмечает г-н Антонио де ла Морена Бальестерос, туриндустрия Испании переживает, как и вся мировая туротрасль, нелегкие времена. Однако туристы все активнее возвращаются в Испанию — и на популярные курортные острова, и на средиземноморское побережье.

Руководитель испанского турофиса уверен, что уже скоро в его страну вернутся и многочисленные гости из России. Поэтому поддержать крупнейшее осеннее региональное туристическое роуд-шоу и активно участвовать в нем для Turespana как никогда важно.

Отметим, что Испания открыла границы со странами Шенгенского соглашения еще 21 июня. А месяц назад страна разрешила въезд для граждан еще 12 стран, не входящих в Евросоюз.

В минувшем году Испанию посетили 1,063 млн российских туристов (+4,7%). В этом году в период до конца марта, когда Россия временно прервала авиасообщение с зарубежными странами, Испанию успели посетить еще более 80 тыс. россиян.

Напомним также, что традиционная осенняя серия воркшопов «Турбизнес» охватит 35 городов России и стран СНГ.

В этом году запланирован следующий маршрут осеннего профессионального роуд-шоу:

14-16 сентября Белгород - Воронеж - Липецк

21-25 сентября Ижевск – Казань – Самара – Уфа – Оренбург

28 сентября - 2 октября Астрахань — Волгоград - Ростов-на-Дону — Краснодар - Пятигорск

5-9 октября Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень - Сургут

13-16 октября Иркутск - Красноярск - Новосибирск - Омск

19-23 октября Нижний Новгород – Владимир — Кострома - Ярославль - Тверь

26-30 октября Архангельск – Санкт -Петербург – Калининград – Минск

2-3 ноября Нур-Султан – Алма-Ата

4 ноября Баку

5 ноября Ереван

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