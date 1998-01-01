Новости Министра здравоохранения Турции неправильно перевели? Найден первоисточник многочисленных публикаций в российских СМИ о «резком росте заболеваемости коронавирусом на турецких курортах»

Вчера в отечественных СМИ появилось большое число материалов, в которых говорилось, что турецкие власти «обеспокоены резким ростом заболеваемости коронавирусом на курортах страны», причем связывается это, якобы, не только с прошедшим массовым празднованием Курбам-Байрам, но и начавшимся массовым возвращением на курорты иностранных туристов. Ряд СМИ, к примеру, сообщил, со ссылкой на главу министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, что «в Турции после открытия границ с Россией зафиксировали резкое увеличение числа заражений коронавирусом». Так, «Интерфакс» процитировал запись министра в сети «Твиттер»: «К сожалению, фактор эпидемии не учитывался в достаточной мере во время празднования и отпусков на курортах. Мы опасаемся, что рост числа новых случаев, которые прежде были ограничены отдельными провинциями, станет заметным во всей стране... Рост числа новых пациентов очень серьезный. Разница между двумя днями впервые за последнее время настолько заметна. Мы должны избегать новых контактов во время отпусков, а сами отпуска не должны становиться причиной таких тяжелых последствий». В то же время Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщает, что министр лишь заявил о том, что «за последнее время - впервые такая разница в числе новых случаев между двумя днями. Это показывает, что во время праздника Курбан-Байрам в местах отдыха мы должны соблюдать социальную дистанцию, чтобы это не привело к печальным результатам. Мы все ответственны друг перед другом. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы соблюдать меры безопасности». Как отмечают в АТОР, «никаких указаний на «вспышку на курортах» тут нет. Возможно, некоторых могло ввести в заблуждение использованное в оригинале слово tatil – но это здесь не «курорт», а всего лишь «место отдыха» (в контексте праздника Курбан-Байрам – любое, т.е. парк, сквер, набережная и пр., то есть «там, где отдыхают, празднуют»). Налицо элементарная ошибка перевода». Ранее в интервью прессе министр Коджа также указал, что «фотографии из мест отдыха на побережье, которые публиковали в соцсетях люди во время праздника Курбан-Байрам, могут дать повод ослабить бдительность и не соблюдать меры безопасности». Такм образом, отмечают в ассоциации, «ни в одном из трех сообщений министра Фахретдина Коджи нет указаний ни на «курорты» Антальи или Эгейского моря, куда едут российские туристы, и тем более, на некую «вспышку» на этих курортах. Ничего этого в высказываниях министра мы не видим, даже намеков. Далее, все три высказывания вообще никаким образом не касаются темы открытия границ и туризма, а также России». В АТОР, также сообщили, что, действительно, 4 августа в Турции было зарегистрировано 1083 новых случая заболевания COVID-19 (+ 88 новых случаев по сравнению с 3 августа, когда было зафиксировано 995 новых случаев). Однако такие незначительные колебания до этого же уровня случались и ранее, например 28 июля дало + 44 новых случая по сравнению с 27 июля и пр. В целом же график новых случаев COVID-19 в Турции начиная со второй декады июля явно очень «ровный». Среднесуточное выявление заболевших держится на уровне «около 1000» уже почти месяц. Число выздоровевших в Турции от всех зафиксированных случаев коронавируса уже превысило 93%. /TOURBUS.RU



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