«Аэрофлот» прекращает до осени продажу билетов по «закрытым» направлениями

"Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы в закрытые из-за COVID-19 страны до конца августа, следует из опубликованного сегодня сообщения перевозчика.

"В период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алма-Ата, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Кустанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Чимкент ", — сообщил "Аэрофлот".

Пассажирам, которые купили билеты на эти направления после 1 мая на сайте компании или в контакт-центре, деньги вернут автоматически "в соответствии с формой оплаты". Купившим билеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах компания рекомендует обратиться по месту приобретения. Те, кто купил билеты до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер, напоминает "Аэрофлот".

Решение принято "с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", говорится в сообщении.

Напомним, что Россия на фоне пандемии приостановила все международные пассажирские рейсы в конце марта. При этом многие авиакомпании после этого продолжили продавать билеты на рейсы за рубеж. При отмене рейса они либо возвращают деньги пассажирам, либо предлагают перенести дату вылета, либо, что наиболее выгодно для перевозчиков, предлагают оформить ваучер на перевозку в будущем.

При этом во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа авиабилетов в закрытые страны с последующим предложением ваучера может нарушать права граждан.

"В соответствии с поступающими в ведомство обращениями граждан и по информации СМИ, авиакомпании продают авиабилеты на рейсы в страны, авиасообщение с которыми в настоящее время отсутствует. По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры", — говорилось в сообщении ведомства.

Подобная практика "может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний", отметили вв ФАС.

Между тем, по словам источника в авиаотрасли, на которое ссылается «Интерфакс», "де-юре авиакомпании не нарушают законодательство. При этом ни Минтранс, ни Росавиация не имеют права разрешать либо запрещать перевозчикам продажу билетов, поскольку они ведут коммерческую деятельность самостоятельно. Факт возможного мошенничества может быть доказан только теми ведомствами, в компетенцию которых входят такие полномочия".

/TOURBUS.RU