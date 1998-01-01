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Город на Неве снова претендует на «туристический Оскар»

Гранд-финал конкурса World Travel Awards в этом году впервые планируют провести в России

Петербург и Москва вошли в список самых популярных туристических направлений Европы в рамках премии Travellers' Сhoice 2020 известного сервиса TripAdvisor. Причем по популярности среди рядовых туристов город на Неве столицу обошел: в этом рейтинге Питер разместился на 21-й строчке, а Москва оказалась 26-й, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«Войти в список самых популярных направлений Европы для путешествий — это большой успех, - заявил по этому поводу председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. - Поскольку TripAdvisor - широко известный сервис, а туристы, планируя путешествие, ему доверяют, мы искренне рады случившемуся».

Он подчеркнул, что в этом году много петербургских отелей, которые уже успели получить отличительный знак безопасных путешествий SafeTravelsSPB, завоевали и награду Travellers' Choice. «Причем в число лучших вошли как люксовые, так и бюджетные варианты размещения в Петербурге». - констатирует эксперт.

Стоит отметить, что Петербург, в прошлом году уже становившийся двукратным обладателем премии World Travel Awards в качестве лидирующего направления городского туризма в Европе и ведущего культурного направления мира, нынче вновь номинирован на ежегодный «Оскар туризма».

В 2020 году Петербург представлен в этом конкурсе сразу в пяти номинациях – как «Ведущее городское направление Европы» (Europe's Leading City Destination 2020), «Ведущий город Европы для непродолжительных поездок» (Europe's Leading City Break Destination 2020), «Ведущее круизное направление Европы» (Europe's Leading Cruise Destination 2020) и «Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием» (Europe's Leading Heritage Destination 2020).

Кроме того, в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» (Europe's Leading City Tourist Board 2020) представлен и Комитет по развитию туризма Петербурга.

Получить туристский «Оскар» Петербург сможет в том случае, если за него проголосует достаточное количество экспертов в области туризма, представителей туристских компаний и путешественников.

Голосование будет проходить по 17 августа на официальном сайте премии, а награждение лауреатов европейского этапа, как ожидается, пройдет 28 сентября в турецкой Анталье. А вот гранд-финал конкурса в этом году впервые планируют провести в Москве: предполагается, что он состоится в декабре.

/TOURBUS.RU