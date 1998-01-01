В первом полугодии выездной турпоток из России упал на 62%, въездной — на 60%

Согласно статистике погранслужбы ФСБ РФ, за второй квартал из нашей страны выехало лишь... 109 туристов

Россияне в первом полугодии совершили восемь млн поездок за рубеж – на 62,2% меньше, чем годом ранее, при этом выезд с целью туризма во втором квартале упал практически до нуля, следует из только что опубликованной статистики погранслужбы ФСБ РФ.

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно для предотвращения завоза коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны отправились лишь 1 августа.

Всего с целью туризма в первом полугодии россияне совершили 2,3 млн поездок, это на 71% меньше, чем в первом полугодии 2019 (7,94 млн путешествий).

Самыми популярными направлениями стали Таиланд (344,5 тыс., минус 25%), ОАЭ (250,5 тыс., минус 36,8%) и Турция (202,6 тыс., минус 90,2%), а также Германия (136,3 тыс., минус 62,7%) и Италия (132 тыс., минус 71,2%). В топ-10 вошли Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция.

Со всеми целями в первом полугодии россияне совершили 8 млн поездок за рубеж – на 62,2% меньше, чем годом ранее. В первом квартале года за границу выехало 7,58 млн граждан РФ, во втором квартале – 441,8 тысяч.

Чаще всего россияне посещали Финляндию (878,1 тыс.), Абхазию (838,3 тыс.), Украину (620,3 тыс.), а также Казахстан (587,1 тыс.) и Таиланд (506,5 тыс.). В десятку также вошли Эстония, Турция, ОАЭ, Германия и Китай.

Во втором квартале года (с апреля по июнь) россияне совершили лишь 109 поездок с туристической целью. Из них больше всего – в Молдову (42), Турцию и на Кипр (по 12). Также граждане РФ путешествовали в Узбекистан (9), США (8), Казахстан (6), Германию, Армению и Израиль (по 5 человек). По одному туристу отправилось в Испанию, на Мальту, в Сербию, Великобританию и Швецию.

Россию в первом полугодии посетили на 60% меньше иностранных граждан, чем годом ранее, при этом въездной поток с целью туризма сократился на 83,6%. Абсолютное большинство иностранных гостей прибыли в первом квартале года – 5,5 млн. Во втором квартале Россию посетило 509 тысяч зарубежных гостей.

Больше всего иностранцев в первом полугодии прибыло из Украины – 1,7 млн. Следом с большим отрывом идут Казахстан – 885 тыс., Узбекистан – 620 тыс., Таджикистан – 373 тыс. и Азербайджан – 233 тыс.

В топ-10 также вошли Киргизия – 212,3 тыс., Финляндия – 170,9 тыс., Армения – 160,4 тыс., Абхазия – 137,5 тыс. и Китай – 126,5 тыс.

Больше всего туристов в первом квартале прибыло из Китая — 47,6 тыс. (-92%), Южной Кореи — 29,7 тыс. (-82,5) и Германии – 21 тыс. (-89,1%), а также Израиля – 18,7 тыс. (75,8%) и Франции – 17,7 тыс. (-75,7%).

В первой десятке также путешественники из Эстонии (15,5 тыс.), Таиланда (8,9 тыс.), Турции (8,6 тыс.), Италии (8,1 тыс.) и Литвы (8 тыс.).

С туристической целью во втором квартале года Россию не посетил ни один человек. Таким образом, иностранный турпоток за полгода составил 322,8 тыс. человек, это на 83,6% меньше, чем в первом полугодии 2019 (тогда приехало 1,97 млн гостей).

/TOURBUS.RU