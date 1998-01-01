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Швейцария с 8 августа не будет отправлять в карантин прибывающих в страну россиян/ «Уральские авиалинии» с 14 августа начнут летать из подмосковного аэропорта Жуковский в Анталью/ Директор белгородского "Агентства горящих путевок" получила год колонии за мошенничество

Швейцария с 8 августа не будет отправлять в карантин прибывающих в страну россиян

Власти Швейцарии приняли решении исключить с 8 августа Россию, Азербайджан и ОАЭ из списка стран, по прибытии из которых обязателен карантин, сообщает сайт швейцарского правительства.

Ранее сообщалось, что для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса.

Напомним, что в конце минувшей недели Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.

«Уральские авиалинии» с 14 августа начнут летать из подмосковного аэропорта Жуковский в Анталью

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 августа приступает к выполнению регулярных рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в Анталью (Турция), сообщает пресс-служба перевозчика. Вылеты по маршруту Жуковский — Анталья — Жуковский будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщалось ранее, с 10 августа "Уральские авиалинии" начнут выполнять чартерные рейсы в Анталью и другие популярные курорты Турции — Даламан и Бодрум из московского аэропорта Домодедово, а также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Заказчиком чартерных рейсов выступают туроператоры Coral Travel и TUI.

В конце 2019 года сообщалось о совместных планах авиакомпании с туроператором TUI с конца мая 2020 года запустить чартерные рейсы из Жуковского в Анталью. "Уральские авиалинии" запрашивали допуски Росавиации из подмосковного аэропорта на данном направлении с частотой до семи раз в неделю.

Отмечалось, что полеты по этому маршруту авиакомпания ранее не осуществляла.

Директор белгородского "Агентства горящих путевок" получила год колонии за мошенничество

Октябрьский районный суд Белгорода признал директора туристической компании "Агентство горящих путевок" виновной в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба Белгородской областной прокуратуры.

«Суд установил, что с ноября 2017 года по июнь 2018 года подсудимая Елена Чаусова, имея долги перед контрагентами, заключала с клиентами договоры о реализации туристических путевок, получала от них оплату, однако обязательства по договорам не выполняла, туры не бронировала, денежные средства присваивала", — говорится в сообщении.

Таким образом она похитила у своих клиентов 695 тыс. рублей, после чего уехала из города и перестала выходить на связь. Спустя год женщина была найдена оперативными сотрудниками в Москве и доставлена в Белгород для производства предварительного следствия по уголовному делу. В суде Чаусова признала вину в инкриминируемом преступлении и возместила ущерб потерпевшим частично — на сумму 300 тыс. рублей.

За совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

/TOURBUS.RU