MSC Cruises готовится возобновить средиземноморские круизы

Руководители MSC Cruises рассказали, какие меры по охране здоровья туристов будут приняты на готовых отправиться в круизы лайнерах MSC Grandiosa и MSC Magnifica

В ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Италии, компания MSC Cruises рассказала о деталях нового протокола по защите здоровья и безопасности пассажиров и членов экипажа, который поддержит рестарт круизной навигации.

Новые процедуры включают в себя универсальное тестирование на COVID-19 для всех гостей и членов экипажа до посадки, на начальном этапе после рестарта - высадку на берег в каждом пункте назначения только в составе экскурсии от MSC Cruises в качестве дополнительного уровня защиты, а также внедрение специального плана защиты от COVID-19 для гарантии полного спокойствия наших гостей.





MSC Cruises готовится к возможному возобновлению выполнения круизных маршрутов в Средиземноморье этим летом. Рестарт зависит от ситуации с распространением пандемии в регионе. В ожидании получения окончательных разрешений от органов власти, к запуску готовятся два судна – флагман MSC Grandiosa и MSC Magnifica. MSC Grandiosa будет осуществлять 8-дневные маршруты в Западном Средиземноморье, а MSC Magnifica – в Восточном. Точные даты возобновления круизов будут определены после получения указаний от соответствующих органов власти.

На начальном этапе возобновления работы два лайнера MSC Cruises, которые будут ходить в акватории Средиземного моря в течение текущего летнего сезона, первоначально будут принимать только пассажиров, которые являются жителями стран Шенгенской зоны.

Новый протокол защиты здоровья и безопасности MSC Cruises был разработан специальной рабочей группой и включает следующие меры предосторожности и реагирования:

1. Универсальный медицинский осмотр гостей до посадки, который включает в себя три этапа - проверку температуры, заполнение опросника здоровья и мазок на COVID-19. В зависимости от результатов проверки и в соответствии с медицинской историей или историей поездок гостя будет проведен повторный медицинский осмотр или тестирование.

Любому гостю, у которого окажется положительный результат теста, будут отмечены симптомы заболевания или температура, будет отказано в посадке на борт лайнера. Все члены экипажа будут проверены на наличие COVID-19 до посадки, а также будут регулярно проверяться во время круиза.

2. Усиленные санитарно-гигиенические меры, подкрепленные внедрением новых методов очистки, использованием дезинфицирующих средств медицинского назначения и очисткой воздуха на борту с использованием технологии ультрафиолетового освещения, которая убивает 99,97% микробов.

3. Социальное дистанцирование будет обеспечено за счет сокращения общего числа гостей на борту, что позволит предоставить больше пространства для каждого пассажира. Вместимость залов будет уменьшена, мероприятия будут адаптированы под уменьшенные группы, гости должны будут заранее бронировать услуги и мероприятия. Если социальное дистанцирование невозможно, гостей будут просить надевать маску, например, в лифтах. Маски для лица будут ежедневно доступны в каютах и по всему кораблю.

4. Расширение медицинских помещений и объема предоставляемых медицинских услуг, хорошо обученный высококвалифицированный персонал, оборудование для тестирования, оценки состояния и лечения пациентов с подозрением на COVID-19, а также бесплатное лечение в бортовом Медицинском центре для любого гостя с симптомами.

Также будут доступны специальные каюты, позволяющие изолировать пассажиров в случае подозрения на наличие вируса.

5. Постоянный мониторинг состояния здоровья будет проводиться на протяжении всего круиза. Гостям и членам экипажа будут ежедневно проверять температуру по возвращении с берега, чтобы контролировать состояние здоровья каждого пассажира и члена экипажа.

6. В случае выявления подозрительного случая в тесном сотрудничестве с местными органами здравоохранения будет активирован план действий в чрезвычайных обстоятельствах. Подозреваемый на заражение вирусом и близкие его контакты будут изолированы и могут быть высажены на берег в соответствии с положениями местного законодательства.

При посадке на борт внедрена новая процедура цифровой регистрации, чтобы сделать процесс более быстрым и бесконтактным. Для оптимизации пассажиропотока будут установлены временные интервалы для прибытия в порт.

/TOURBUS.RU