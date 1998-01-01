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05 августа
Туристические направления «просели» сильнее бизнес-маршрутов
Эксперты гостиничного рынка подводят первые итоги влияния пандемии на сферу гостеприимства
«Петербург, Прага и Рим продемонстрировали наибольшее снижение показателя доходности на номер (RevPAR) среди европейских городов по результатам первого полугодия 2020 года»? - констатируют аналитики Cushman & Wakefield, - сообщает наш корреспондент.
Причем антирейтинг возглавил Петербург: доходность на номер в городе на Неве упала на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (до $14). В Праге снижение составило 73,6% (до $20), в Риме – 73,3% (до $32), а замыкают топ-5 антирейтинга - Афины (- 69%, $32) и Лиссабон (-68,6%,$33). Основной причиной такого существенного сокращения RevPAR стало падение загрузки во всех упомянутых городах.
В «пятерку» городов, где наиболее существенно снизилась загрузка отелей, попали Рим (-65,1%), Прага (-64,5%), Петербург (-62,8%), Бухарест (-61,7%) и Таллин (-61,6%).
«Интересно отметить, что существенное сокращение загрузки отмечено в городах, где значительная доля спроса на гостиничное размещения традиционно приходится на туризм, а не на бизнес-поездки, - прокомментировала ситуацию Марина Усенко, партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield. - На этом фоне показатели загрузки на таких ключевых рынках, как Лондон (коррекция на 40,6%), Москва (коррекция на 51,0%) или Париж (коррекция на 51,0%) выглядят совсем иначе и отражают более равномерное распределение спроса между туризмом и бизнес-поездками».
По ее оценке, «в конечном итоге именно структура спроса на гостиничное размещение на отдельных рынках оказалось определяющей в ситуации, когда поездки с целью отдыха и туризма были полностью приостановлены ввиду ограничений на перемещения, вызванных коронавирусной инфекцией».
В этой связи в лидерах по удержанию доходности и загрузки среди туристических центров Европы оказались Манчестер и Лондон. Показатель RevPAR в этих городах снизился на 46,3% и 50,2%, а загрузка – на 38,8% и 40,6% соответственно. Наименьшее снижение доходности, по сравнению с другими городами, зафиксировано также в Хельсинки (-51,4%), Цюрихе (-54,7%) и Стамбуле (-54,9%). В топ-5 по наименьшему снижению загрузки, помимо Манчестера и Лондона, вошли Баку (-41,3%), Эдинбург (- 41,7%) и Мадрид (- 46,5%).
Что касается Москвы, за шесть месяцев 2020 года средняя цена на номер в столице составила $77,6 (-10% по сравнению с тем же периодом 2019 г.), загрузка – 34,7% (снижение на 36,2 п. п.), а доходность на номер упала на $61,1 (-55,9%) .
«Практически обнулившийся рыночный спрос из-за экстраординарных правительственных мер по борьбе с коронавирусом был частично замещен бронированиями со стороны госсектора (размещение врачей в московских отелях по фиксированным тарифам в пределах 2.000–2.500 руб.), - считает Марина Смирнова, партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield. - Это позволило удержать загрузку в экономичном и среднеценовом сегментах на уровне 45,8% и 40,9% соответственно».
/TOURBUS.RU
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