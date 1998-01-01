В Петербурге открылись визовые центры стран ЕС

В рамках очередного этапа снятия ограничений в городе на Неве с начала этой недели начали принимать посетителей визовые центры сразу десяти европейских стран.

Однако рассчитывать на получение визы в Шенген обычному туристу не стоит, поскольку все центры работают с ограничениями, а документы принимают только в строго определенных случаях.

Объясняется это просто: входящие в ЕС страны пока воздерживаются от приема гостей из РФ – въехать туда могут только те россияне, которые учатся или работают в Европе. Еще одна категория граждан России, которым в виде исключения могут оформить нужные документы – близкие родственники жителя страны ЕС или те, кто выезжает в экстренном случае.

Увы, но об оформлении обычных туристических виз речь пока не идет: даже такая лояльная к туристам из РФ страна, как Финляндия, продлила режим «неприема» россиян до 25 августа. И не факт, что после этой даты Россия попадет в «зеленую» зону, поскольку имеющаяся в стране ситуация с коронавирусом не вписывается в стандарты ЕС (менее восьми случаев заражения на 100 тыс. человек населения).

Что касается нюансов, они таковы. В настоящее время в Петербурге работают два визовых центра оператора VFS Global (на Большой Разночинной, 16 и Стремянной, 21/5), однако открыты для посещения они только 3 дня в неделю (с понедельника по среду) в период с 10:00 до 14:00.

Посещение этих визовых центров возможно лишь при условии предварительной записи на сайте vfsglobal.com, у всех входящих измеряется температура тела, в помещениях систематически проводят обработку поверхностей дезинфицирующими средствами, а от клиентов требуют обязательного соблюдения индивидуальных мер безопасности (в частности, наличия маски) и социальной дистанции.

Самое главное: прием документов на строго определенные категории виз, а также возврат паспортов после рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на въезд осуществляют в случае запроса на визиты в Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Ирландию, Норвегию, Польшу, Литву и Нидерланды, а также на Мальту.

А вот в случае Финляндии и Швеции осуществляется только возврат паспортов с проставленными ранее визами: документы на новые не принимают.

«Формально визовые центры в Петербурге открыли, но об их возвращении к обычному режиму работы речь может идти только тогда, когда откроются и границы. Или хотя бы появится какая-то определенность по этому поводу, – говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Очевидно, что входящие в ЕС страны будут принимать по этому поводу согласованное решение, а с учетом осложнения коронавирусной ситуации в некоторых из них надеются на скорое открытие границ приходится вряд ли. Увы, остается только ждать и надеяться на лучшее».

В этой связи даже Греции, Италии или Финляндии, уже неоднократно говорившим о желании как можно скорее привлечь туристов из России, придется подождать.

В следующий раз вопрос о вероятности открытия доступа граждан РФ в Европу будет рассматриваться не ранее конца августа, и поэтому до начала осени визовые центры вряд ли изменят порядок работы.

/TOURBUS.RU