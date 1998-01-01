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05 августа
Танзания «открыта», но ужесточает правила въезда туристов
Теперь все иностранные туристы должны будут при въезде в страну предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус
Власти Танзании ужесточили правила въезда в страну: теперь все иностранные туристы и возвращающиеся из-за границы резиденты должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает посольство России в этой стране.
"Правительство Танзании принимает различные превентивные меры с целью ограничения распространения коронавируса в стране. В настоящее время наблюдается тенденция к снижению числа случаев заражения COVID-19, однако существует вероятность его ввоза из других стран. В связи с этим правительство пересмотрело рекомендации в отношении международных поездок от 18 мая 2020 года", — сообщает дипмиссия.
По данным посольства, теперь иностранные граждане или возвращающиеся резиденты, въезжающие или выезжающие из республики, будут подвергаться тщательной проверке на наличие коронавирусной инфекции, однако по прибытии обязательный 14-дневный карантин не предусматривается.
"Все пассажиры, будь то иностранные граждане или возвращающиеся резиденты, въезжающие в Объединенную Республику Танзанию, обязаны предъявить действительный сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, пройденном в течение 72 часов до поездки в аккредитованной лаборатории в стране отправления. По прибытии пассажиры с признаками и симптомами заражения COVID-19 могут быть подвергнуты тестированию", — сообщает посольство.
Ранее сообщалось, что справка о тестировании на коронавирус для въезда в Танзанию не нужна.
Кроме того, отмечается, что все пассажиры международных рейсов должны соблюдать меры по профилактике и контроля за распространением инфекции, такие как гигиена рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Также сохраняется требование о заполнении на борту самолета специальной анкеты, которую необходимо предоставить в органы медико-санитарного контроля в аэропорту по прибытии. В анкете есть пункты о состоянии здоровья заполняющего, указывается отель, где планирует остановиться турист, и его контактные данные.
Информацию о новых правилах подтверждают и в туроператорских компаниях, - сообщает АТОР. Так, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «Арт-Тур» уточняет, что справка должна содержать слово Negative, так как с чтением документов, написанных по-русски, у танзанийского персонала аэропортов могут быть проблемы.
По его мнению, получения такой справки в Москве не составит труда – множество коммерческих лабораторий делают такой тест в течение дня, а то и нескольких часов. А так как сейчас до Танзании можно добраться только на стыковочных регулярных рейсах, поэтому такую справку лучше делать совсем незадолго перед вылетом.
Напомним, что Россия 1 августа возобновила международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, с тремя странами – Великобританией, Турцией и Танзанией. В Танзании авиакомпании могут летать только на остров Занзибар. По мнению представителей туротрасли, это направление не будет востребовано до октября, так как сейчас там низкий сезон.
Как ранее отметила в беседе с нами Ольга Зуева, менеджер направления компании «Квинта Тур»: «У России сейчас нет регулярного авиасообщения с Занзибаром. Получается, что надо прилететь в Дар-Эс-Салам рейсом «Турецких а/л» через Стамбул, и оттуда либо снова лететь до Занзибара, либо плыть два часа на пароме. А планов по постановке чартеров на Занзибар у крупных массовых туроператоров нет.
/TOURBUS.RU
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