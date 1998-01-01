Теплоход «Александр Суворов» продолжит круизные маршруты после дезинфекции

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и компания «ВодоходЪ» прокомменировали вспышку коронавируса на борту речного круизного лайнера

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области отозвало санитарное свидетельство на право плавания четырехпалубного теплохода "Александр Суворов", где был выявлен очаг коронавирусной инфекции.

По данным управления Роспотребнадзора, члены экипажа с положительным результатом на коронавирусную инфекцию госпитализированы, остальным членам экипажа и пассажирам теплохода вручены постановления об изоляции на 14 дней.

Напомним, что вчера со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру сообщалось, что коронавирусная инфекция выявлена у девяти членов экипажа пассажирского теплохода "Александр Суворов", трое из них госпитализированы.

Согласно данным на сайте "ВодоходЪ", четырехпалубный теплоход "Александр Суворов" рассчитан на 307 мест. 3 августа он должен был отправиться в 10-дневный круиз Нижний Новгород-Волгоград-Нижний Новгород.

Как сообщает в свою очередь омпания "Водоходъ" в соцсетях, "была получена информация от Роспотребнадзора города Казани, что у одного из пассажиров, ранее отдыхавшего на теплоходе "Александр Суворов", выявлена коронавирусная инфекция".

В соответствии с разработанным планом мероприятий COVID-19 на теплоходе в ближайшем порту по маршруту сотрудниками Роспотребнадзора было проведено тестирование членов экипажа. В результате тестирования было получено несколько положительных результатов, после чего данные члены экипажи были сразу изолированы".

Теплоход был возвращен в порт приписки — в Нижний Новгород — для дезинфекции судна и изоляции всего судового персонала. Члены экипажа с подозрением на коронавирусную инфекцию были доставлены в больницу для дальнейших исследований и постановки диагноза. После профилактического осмотра пассажиры судна были отправлены домой на самоизоляцию.

"На теплоходе "Александр Суворов" проведена дезинфекция всех помещений, системы вентиляции и кондиционирования. После получения результатов проб и разрешения от Роспотребнадзора на дальнейшую деятельность, теплоход "Александр Суворов" вернется к выполнению рейсов по расписанию. Теплоход полностью укомплектован резервным экипажем, прошедшим тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении.

Компания также предполагает, что ориентировочная дата возобновления перевозок — 4 августа.

В пресс-службе компании "ВодоходЪ" агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что судовое санитарное свидетельство может отзываться на короткий срок, на период проверки Роспотребнадзором.

"Решение по дальнейшему перемещению теплохода будет принято сегодня днем по итогам оперативного штаба, который пройдет в Нижнем Новгороде", —рассказал собеседник агентства.

/TOURBUS.RU