Туроператоры готовятся лететь в Анталью, Бодрум и Даламан

Как сообщает «Интерфакс», туроператоры прорабатывают различные варианты доставки туристов из регионов в Турцию через Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, откуда 10 августа открываются регулярные и чартерные рейсы в турецкие аэропорты Антальи, Даламана и Бодрума.

Прошлым летом рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан, Аланью и другие курорты выполнялись из более чем 40 российских городов, однако сокращение числа аэропортов приводит к тому, что для жителей многих регионов дорога в Турцию окажется гораздо дольше и дороже, так как сначала им надо добраться в Москву, Петербург или Ростов-на-Дону, - отмечает информагентство.

"Полетная программа туроператора "Интурист" в Анталью и Даламан стартует 10 августа из всех трех разрешенных на текущий момент городов вылета: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В регионах уже есть спрос на вылеты в Турцию из Москвы. Чтобы предложить туристам комфортные по логистике и деньгам условия, "Интурист" прорабатывает с перевозчиками специальные тарифы на маршрутах в столицу", — сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

В компании отметили, что с авиакомпанией Red Wings на рейсах из регионов в Москву (Домодедово) обсуждается специальный фиксированный тариф для тех, кто полетит дальше чартером в Анталью и Даламан. Для удобства туристов, которые прилетают во Внуково, обсуждаются и специальные тарифы на регулярных рейсах AZUR air из регионов в столицу. Также в планах "Интуриста" – взять блоки мест на чартерах AZUR air в Анталью.

"Мы подготовили условия для перебронирования туров в Турцию через Москву. Для многих регионов в этом случае произойдет заметный возврат стоимости тура. В случае, если полеты в Анталью и Даламан снова будут возможны из определенного региона, то мы отыграем все обратно, чтобы туристы смогли улететь в Турцию из близкого им аэропорта вылета без стыковки", — пояснил исполнительный директор туроператора Сергей Толчин.

"Мы думаем, что до 10 ноября на турецком направлении будет полная загрузка. Но и объемы полетной программы довольно большие, всем всего хватит. Европа в Турцию особо не едет, значит российский турист будет востребован", — добавил Сергей Толчин.

«Что касается цен на отели, то, скорее всего, они останутся доступными для российских туристов. Конечно, некоторые отельеры пытаются повысить цены из-за роста спроса, но и конкуренция высокая», - заключил эксперт.

Авиакомпания AZUR air, ассоциированная с Anex Tour, сообщила, что 10 августа возобновит полеты в Турцию из трех городов РФ, а также запустит рейсы по пяти новым направлениям внутри России специально для стыковки с рейсами на турецкие курорты.

Так, перевозчик ставит регулярные рейсы в Москву из Новосибирска, Уфы (по три раза в неделю), Казани (четыре рейса), Самары (пять рейсов) и Екатеринбурга (ежедневно).

"Расписание вылетов в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам турпакетов с перелетом AZUR air удобные пересадки на чартерные рейсы авиакомпании в Анталью, Бодрум и Даламан из аэропорта Внуково. Новые внутренние регулярные рейсы, прибывающие во Внуково, позволят пассажирам исключить переезды между аэропортами Москвы. Минимальное время между внутренними и международными рейсами составит около трех часов", — сообщили в авиакомпании.

В компании TEZ Tour сообщили, что собственная полетная программа в Турцию уже сформирована, объемы авиаперевозки находятся на заключительной стадии согласования. Вылеты в Анталью в сезоне-2020 будут осуществлять авиакомпании iFly, S7 и "Уральские авиалинии" из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Выбирая тур с чартерным авиаперелетом, путешественники добираются до города вылета самостоятельно. Приобрести авиабилет на регулярный рейс до городов, откуда выполняются чартерные рейсы в Турцию, клиенты компании могут на сайте TEZ Tour", — сообщили в пресс-службе.

По информации «Интерфакса»,туроператоры ожидают, что с начала августа до конца года в Турции отдохнет не меньше россиян, чем годом раньше, когда турпоток за последние пять месяцев года составил 3,3 млн человек. При этом глава холдинга Anex Tourism Group Нешет Кочкар считает, что он может и превысить эту цифру.

/TOURBUS.RU