Полеты из России на Кубу должны начаться 17 сентября

По информации представителей посольства Кубы в РФ, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения. Полеты стартуют с 17 сентября. Рейсы «Аэрофлота» в Гавану уже появились в расписании перевозчика, бронирование билетов открыто. Тарифы начинаются от 30277 р. в одну сторону, - сообщают АТОР и РИА «Новости».

При этом кубинская сторона еще раз официально подтвердила, что Куба открыта для российских туристов.

«Куба готова принять российские чартеры уже на следующий день после возобновления авиасообщения между нашими странами. Мы провели переговоры с туроператорами, у которых были чартерные программы, и они заявили о полной готовности снова лететь на Кубу», - сообщают представители кубинского туризма.

Гаппомним, что еще в середине июля инспонительный директор АТОр Майя Ломидзе сообщила, что «восемь стран объявили о готовности принимать российских туристов «хоть завтра». Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ».

А в конце прошлого месяца министр туризма Кубы г-н Хуан Карлос Гарсия сообщил в беседе с «Российской газетой» о готовности Острова свободы принимать российских туристов на курортах северных островов Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. На этих территориях не было случаев заражения COVID-19.

В минувшем сезоне на эти островные курорты выполняли чартерные рейсы Pegas Touristik и TUI Россия. Как сообщили в посольстве Кубы, авиационные власти страны оперативно предоставят разрешения на полеты российских перевозчиков.

Сама процедура допуска прибывающих в страну соответствует международным стандартам периода пандемии: всем пассажирам в аэропортах будут бесплатно проводить ПЦР-тестирование на выявление COVID-19. Никаких дополнительных справок перед вылетом делать не нужно.

Кроме того, по мведениям АТОР,, Куба готова открыть для отдыха российских туристов и популярный курорт Варадеро. В минувшем зимнем сезоне на Варадеро летали чартеры туроператоров Coral Travel , ANEX Tour и Pegas Touristik.

«Если российские туроператоры готовы поднять чартеры на Варадеро, отели этого популярного курорта, где благоприятная эпидемиологическая обстановка, снова откроются для россиян. Отельерам нужно знать сроки возращения российского рынка, чтобы провести соответствующую подготовку. Все зависит от разрешения российских властей. Его пока нет», - цитирует АТОР кубинских дипломатов.

По прогнозам кубинской стороны, бесплатные ПЦР-тесты туристов по прибытию, «антивирусные» протоколы по приему и размещению иностранцев в отелях, а главное, высокий уровень медицины на Кубе и практическая полная победа островного государства над COVID-19 позволяют надеяться, что российские чартеры полетят на карибские курорты раньше регулярных рейсов.

По крайней мере, кубинские дипломаты делают все возможное, чтобы донести необходимую информацию до российских властей и убедить их в безопасности отдыха на Кубе, - отмечают в АТОР.

В 2019 году Куба приняла рекордное количество российских туристов. По объему турпотока наша страна впервые вошла в ТОП-3 въездных рынков этого карибского направления. На Кубе побывало почти 178 тыс. граждан РФ (+ 30% к 2018 году).

/TOURBUS.RU