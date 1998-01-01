Новости Черногория открыла границу для российских туристов Официального разрешения на полеты еще нет, однако «Аэрофлот» уже продает билеты на рейсы в Тиват на ближайший понедельник

Власти Черногории включили Россию в "зеленый" список стран, который подразумевает беспрепятственный въезд на территорию государства, сообщаетсясегодня на правительственном сайте Черногории. "На заседании Национального координационного совета по инфекционным болезням (NCT) был обновлен список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию. С учетом потребностей индустрии туризма и национальных интересов в "зеленый" список были включены Россия и Азербайджан", — говорится в сообщении. Как отмечает «Интерфакс», в Черногории в настоящий момент действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входили до сегодняшнего решения 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно, во второй — балканские соседи: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Туристам из вторго списка на границе необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета. Тем не менее, большинство иностранцев, которые сейчас приезжают в Черногорию в том числе и из России, имеют двойное гражданство или вид на жительство, либо недвижимость в этой стране, - отмечает «Интерфакс». В то же время на днях белградская радиостанция B-92 в репортаже из черногорского города Тивата сообщила, что «в настоящее время в туристической сфере Черногории складывается катастрофическая ситуация из-за эпидемии COVID-19 в Европе». Радиостанция отмечает, что и-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда, на пляжах — только местные отдыхающие. Собеседники радиостанции констатировали, что в этом сезоне туристов в Черногории на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие жители страны целиком зависят от туристической сферы. Отметим, что в настоящее время официально рейсы в Черногорию не разрешены, однако «Аэрофлот» активно продает на своем сайте билеты в Тиват с вылетом 10 августа по цене от 8 до 70 тыс. руб. Напомним, что на прошлой недели ТАСС сообщал, что, по информации его источников, именно 10-11 августа правительноство может принять решение о полном возобновлении ависообщения со всеми странами. Эта идея, по словам источников, недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако, Росавиция и Ростуризм эту информацию официально так и не подтвердили. Между тем, ТАСС сегодня сообщает, что Черногория в последние недели столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. В 600-тысячной стране умерли 52 человека, за все время эпидемии коронавирусом заразились 3301 человек, в настоящее время больны 1804 человека - около 54% заразившихся. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране. По данным статистического агентства страны MonSat, в 2019 году в Черногории отдохнули 1 млн 352 тыс. туристов. На первом месте среди иностранных туристов были россияне (29,1%), затем сербы (25,3%), граждане Боснии и Герцеговины (10,6%), жители Косова (6,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,2%) и поляки (2,1%) Как рассказали нам сегодня в компании Biletix, летом прошлого года на Черногорию пришлось 14% от всех бронирований по международным направлениям, а Тиват вошёл в топ-5 самых популярных заграничных направлений 2019 года. Средний чек на авиабилеты туда-обратно из России в Черногорию летом 2019 года составлял 19173 рубля. Сейчас средний чек на приобретенные авиабилеты в Черногорию составляет 17686 рублей (-8%). В среднем российские путешественники летом 2019 года отдыхали в стране 10 дней. 22,3% пассажиров из России в Черногорию – дети. Этот показатель сопоставим с показателями Крыма и Сочи. /TOURBUS.RU





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