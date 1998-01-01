Туристы из мегаполисов «грузят» загородные отели

В то время как итоги второго квартала 2020 года показали рекордно низкую загрузку городских гостиниц Москвы и Петербурга, расположенные в ближайших пригородах и ряде регионов отели демонстрируют гораздо лучшие цифры бронирования. И похоже, что в ближайшие месяцы ситуация останется такой же, - сообщает наш корреспондент.

Увы, но показатели столичных гостиниц по итогам работы во втором квартале оптимизмом не блещут. Так, по данным JLL, в Москве средняя загрузка международных брендированных гостиниц составила 12,4% (к уровню прошлого года), средний по рынку тариф (ADR) снизился на 13% (до 6 560 рублей), а средневзвешенный показатель доходности на номер (RevPAR) упал более чем на 86% до критически низкого уровня в 815 рублей. В Петербурге средняя загрузка международных брендированных гостиниц составила 5,2%, ADR снизился на 43% (до 5 352 рублей), а RevPAR сократилась на 96% и составила всего 280 рублей.

И хотя, по словам генерального менеджера петербургского отеля «Гельвеция» Юниса Теймурханлы, в июне за счет активно поехавших в город на Неве москвичей и жителей Подмосковья загрузка значительно возросла, до былых показателей еще далеко.

«Великое счастье петербургских отельеров в том, что мы находимся близко от Москвы», – заявил Юнис Теймурханлы, оценивая вклад жителей столицы в доход питерских отельеров.

При этом эксперты констатируют: более демократичные по цене и особенно загородные отели пользуются большим спросом и быстрее восстанавливаются после коронакризиса. «Как и прогнозировалось, гостиницы верхнего предела среднего ценового сегмента и среднего ценового сегмента восстанавливаются быстрее, – отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. - Уже в июне в этих отелях загрузка была 23-26%. Более дорогие гостиницы восстанавливаются медленнее из-за отсутствия деловых путешественников, туристов и MICE-мероприятий».

По ее мнению, индивидуальные туристы, особенно из Москвы, решили воспользоваться ситуацией и посетить Петербург в период «белых» ночей, а гостиницы города стали предлагать привлекательные цены на проживание, в среднем, опустив тарифы в 2 раза. «Многие гости смогли позволить себе размещение в отелях более высокого класса». – считает она.

В свою очередь, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman&Wakefield Марина Смирнова замечает, что возобновление активности на рынке гостиничной недвижимости в России начнется во второй половине 2020 года, а для полного восстановления отрасли от последствий пандемии понадобится 3-5 лет.

Вместе с тем, по данным TravelLine, по всей России особым спросом пользуются популярностью рекреационные объекты, SPA-отели, санатории и загородные комплексы. Так, по состоянию на 20 июля, в Ленинградской области объем бронирований на август составил 237% (по сравнению с показателями прошлого года), а на сентябрь – 225%.

На Алтае эти же показатели на август и сентябрь равны 185 и 182% соответственно, тогда как в Краснодарской крае и в том, и в другом месяце составляют 135%, а в Петербурге на август забронировано только 66% прошлогодних объемов, а на сентябрь – 54%.

/TOURBUS.RU