Новости Оптимизм и оптимизация: актуальные технологии на TITW online Стала известна программа онлайн-конференции Travel IT WorkShop, которая пройдет 11-13 августа

До онлайн-конференции Travel IT WorkShop осталось чуть больше недели! И мы знакомим вас с итоговой программой мероприятия! Первый день конференции будет посвящен технологиям для турагентов и операторов. Дмитрий Потапов, сооснователь проекта Turmarketing, расскажет о том, как продержаться до открытия границ. Что делать директору? Где взять много качественных обращений и как доводить их до продажи? Как подготовить маркетинг и менеджеров к резкому возобновлению продаж? Артур Привин, директор сети агентств Madison Travel и компании Madison Consult, вместе с Игорем Колядинцевым, руководителем отдела по развитию партнёрских отношений компании UIS, раскроют секреты и важность комплексной автоматизации турфирмы. Как единожды это сделать и навсегда избавить себя от ежедневной рутины. Анна Филиппова, директор по продвижению и обучению «Мой Агент», расскажет об инструментах оптимизации, которые помогают не только выживать, но и развиваться в период постепенного возрождения рынка. Кошненкова Надежда, генеральный директор ООО «АЭРОТУР», расскажет о новых возможностях повышения прибыльности турагентства и туроператора при помощи онлайн-сервиса Agent.aero. Система быстрых платежей – удобный и быстрый способ оплаты, но насколько он безопасный? Можно ли делать возврат и на каких условиях? Как внедрить в своей фирме? На эти вопросы ответит Наталья Фетисова, коммерческий директор Pay.Travel. О новых каналах дистрибуции для региональных и локальных операторов расскажет генеральный директор компании «Гид Эксперт» Юрий Ящук. Второй день конференции будет посвящен отельному сегменту, мы обсудим инструменты маркетинга и продаж, которые работают в гостеприимстве при любых условиях, как выстроить стратегию продаж в нестабильном 2020 году? Как настроить рекламную кампанию, адекватную различным условиям рынка? Как, используя малобюджетные инструменты, сохранять старых и привлекать новых клиентов? Отдельно обсудим роль и задачи чат-ботов при коммуникации с клиентом менеджеров отелей и туроператоров. Какие задачи решает чат-бот и как выбрать подходящий именно вам? Готовые сценарии и успешные примеры использования. Третий день конференции будет посвящен сегменту Business Travel и MICE. Александр Спирин, учредитель компании VIP Service, поделиться аналитикой и прогнозами по рынку – где наблюдается подъем, когда вернемся к «до COVID-ным» показателям, какие особо критичные «узкие» места Business Travel были выявлены в период пандемии. Вместе с начальником Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, Еленой Лысенковой и советником главы Ростуризма, Дмитрием Гориным, обсудим новые реалии и возможности взаимодействия Business Travel и государства. Карина Яковлева, генеральный директор Business Travel Job, расскажет, как изменился кадровый состав отрасли. Кто и как решал вопросы по сокращению персонала и к каким результатам это привело? Сложился ли рынок работодателя в бизнес-тревел в настоящий момент? Какие новые навыки требуются от специалистов сегодня? Партнеры мероприятия: Мой Агент, Cbooking, UIScom, Гид Эксперт, Аэротур, TurMarketing, Madison Consult, SendPulse, DigitalWill, Welcome Times, Travel Marketing, Business Travel Community.

Хотите принять участие на Travel IT WorkShop в качестве эксперта или представить свою разработку? Напишите нам.



