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«Соседей» больного коронавирусом авиапасажира решено не отправлять в турецкий карантин/ «Библио-Глобус» отменяет чартеры из Хабаровска в Сочи и Симферополь/ Коронавирус обнаружен у девяти членов экипажа круизного теплохода "Александр Суворов"

«Соседей» больного коронавирусом авиапасажира решено не отправлять в турецкий карантин

Соседи заболевшего коронавирусом пассажира самолета, прибывшего в Турцию, не будут автоматически направляться на обсервацию, как это планировалось ранее, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест — бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до 4 часов", — расказали в АТОР. В случае положительного теста пассажир будет отправлен в государственную клинику.

"При этом соседи заболевшего COVID-19 пассажира самолета не подлежат обязательному карантину. Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего (если больной сидел у прохода – по диагонали спереди и сзади от него) сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить свой обычный отдых", — рассказали в ассоциации.

«Библио-Глобус» отменяет чартеры из Хабаровска в Сочи и Симферополь

Туроператор «Библио-Глобус» отменяет с 20 августа прямые рейсы из Хабаровска в Сочи и Симферополь, сообщает пресс-служба аэропорта Хабаровска. Полеты в курортные города сейчас выполняются авиакомпанией "Россия" на воздушных судах типа Boeing 747 вместимостью 530 пассажиров.

"Несмотря на высокую загрузку рейсов и заявленные сроки реализации программы до конца октября, с 20 августа полеты по данным направлениям из городов Дальнего Востока полностью прекращаются по инициативе туроператора. Мы подготовили предложения по оптимизации туристической программы", — говорится в сообщении.

Руководство аэропорта выразило надежду сохранить для дальневосточников возможность прямых перелетов в Сочи и Симферополь по доступной цене. Соответствующее обращение направлено и.о. губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

"Благодаря реализации полетной программы только по итогам июля более 7 тыс. дальневосточников смогли отправиться на курорты Черного моря", — отмечает пресс-служба аэропорта.

Коронавирус обнаружен у девяти членов экипажа круизного теплохода "Александр Суворов"

Коронавирусная инфекция выявлена у членов экипажа пассажирского теплохода "Александр Суворов" в Нижнем Новгороде, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в понедельник.

По предварительным данным, теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", был задержан в Нижнем Новгороде вечером в минувшую субботу.

"Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах", — говорится в сообщении.

В прокуратуре журналистам уточнили, что "с учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых членов экипажа , трое из них госпитализированы".

Прокуратура проводит проверку по данному факту, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.

Согласно данным на сайте "ВодоходЪ", четырехпалубный теплоход "Александр Суворов" рассчитан на 307 мест. 3 августа он должен был отправиться в 10-дневный круиз Нижний Новгород — Волгоград — Нижний Новгород.

/TOURBUS.RU