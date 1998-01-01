"Для нас стало неожиданностью, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд мер, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать", — заявил замглавы Минздрава Абхазии Алхаса Конджария.

По его словам, в республике ещё до открытия границы произошла вспышка COVID-19. "В результате больницы стали заполняться пациентами, заразившимися коронавирусом. Каждый день врачи фиксируют по десять новых случаев. Если прибавить к ним приезжающих, то медицина просто захлебнется", — сказал замглавы Минздрава Абхазии.

По данным Минздрава Абхазии, на 1 августа в республике выявлено 98 заболевших коронавирусом, скончались три человека, 37 человек выздоровели.