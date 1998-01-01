Новости Абхазия «открылась», но опасается новой вспышки коронавируса Власти республики отказались от первоначальных планов требовать от приезжающих россиян справки об отсутствии заболевания коронавирусом, а всех заболевших будут отправлять в Сочи

Государственная граница России с Абхазией была открыта в минувшую субботу, говорится в сообщении оперштаба. "По итогам заседания оперштаба принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", — сообщил оперштаб в пятницу. Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил, что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы. Вслед за кабмином РФ решение об открытии границы приняли и власти Абхазии. Абхазия 1 августа открыла границу с Россией для всех иностранных граждан, зеркально, без всяких ограничений. При этом, по информации АТОР, глава правительства республики Александр Анкваб заявил, что Абхазия отказалась от первоначальных планов по требованию справок об отсутствии коронавируса. Заболевшие коронавирусом в Абхазии российские туристы будут оправлены на лечение в Россию, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. "Абхазские медики готовы оказать неотложную помощь российским гражданам, как это всегда делалось и по другим показаниям, в соответствии с нашим соглашением с Россией, но после этого они будут направлены на лечение на территорию России", — сказал он. Министр напомнил, что во время пребывания специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора в Абхазии были проработаны "вопросы маршрутизации", то есть доставки заразившихся туристов в Россию. В то же время сегодня "Интерфакс" сообщает, что члены оперативного штаба Абхазии обеспокоены возможностью обострения ситуации с распространением коронавируса в республике после открытия границы с Россией. Экстренное совещание, посвященное этой угрозе, прошло в Минздраве Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства . "Для нас стало неожиданностью, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд мер, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать", — заявил замглавы Минздрава Абхазии Алхаса Конджария. По его словам, в республике ещё до открытия границы произошла вспышка COVID-19. "В результате больницы стали заполняться пациентами, заразившимися коронавирусом. Каждый день врачи фиксируют по десять новых случаев. Если прибавить к ним приезжающих, то медицина просто захлебнется", — сказал замглавы Минздрава Абхазии. По данным Минздрава Абхазии, на 1 августа в республике выявлено 98 заболевших коронавирусом, скончались три человека, 37 человек выздоровели. «Это неофициальное заявление. Официальная позиция властей Абхазии – в том, что они приветствуют открытие границ с Россией. Не будет такого, что туристы в Абхазии массово заболеют. В Адлере такого нет, а там раз в пять больше людей. Мы абсолютно спокойны на этот счет», — прокомментировал это мнение гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По словам исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, которого цитирует «Интерфакс», "Думаю, что в ближайшие дни базовый контроль в виде измерения температуры и других процедур наладится, и сезон можно будет продолжить. В силу того, что границы Абхазии, по сути, открыты только со стороны России, а общее число жителей и случаев заражения там относительно небольшое, то рисков для туристов из России в Абхазии немного, если на местах будут соблюдаться требования по безопасности и противодействию распространения инфекции". По словам экспертов, программы в Абхазию на середину августа, включающие только размещение в отеле, сейчас можно забронировать у туроператоров по ценам от пяти тыс. руб. за неделю на двоих. Турпакеты с авиаперелетом до Сочи – от 27 тыс. руб.

«Спрос будет высоким, – отметили в интервью журналистам в национальном туроператоре АЛЕАН. – Абхазия заполнится моментально. Тем более что исторически это направление дешевле Краснодарского края, а бюджетного продукта на рынке не хватает».

Между тем, сегодня в Telegram-канале «Сочи сейчас» появилось видео, на котором запечатлено происходящее на данный момент на российско-абхазской границе. На размещенных в социальной сети кадрах показана ситуация на автомобильном пункте пропуска между Россией и Абхазией — видно, как туристы массово стоят в очередях. «И днем, и ночью россияне идут и едут в Абхазию», — говорится в подписи к публикации. /TOURBUS.RU

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