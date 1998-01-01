Новости В Петербурге построят уникальные круизные лайнеры для путешествий по Енисею Лайнеры «Андрей Дубинский» и «Виктор Астафьев» смогут перевозить до 245 туристов на расстояние до пяти тысяч км

В конце минувшей недели в городе на Неве дали старт реализации проекта А45-90.2, в рамках которого на Средне-Невском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, будет построено пассажирское судно «Андрей Дубенский», ориентированное на судоходстве по Енисею, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Как заявил во время церемонии закладки лайнера губернатор Петербурга Александр Беглов, «это судно будет обеспечивать доставку жителей и гостей Красноярского края в самые отдаленные районы, а быстроходный катер, размещенный на нем, доставит пассажиров в те места, где нет причалов». На самом деле «Андрей Дубенский», головное судно проекта А45-90.2, скорее ориентировано на туристов, а по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией должно быть построено два способных перевозить 245 человек на расстояние до пяти тыс. км пассажирских судна класса «река-море» (второе будет называться «Виктор Астафьев»). При этом регион плавания лайнеров определен четко: суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте из Красноярска в Дудинку. «Безусловно, пассажирский флот, работающий на Енисее, нуждается в модернизации. - заявил по этому поводу губернатор Красноярского края Александр Усс. - Новые теплоходы обладают уникальными характеристиками с точки зрения продолжительности и автономности плавания, а также способностью подходить к необустроенным берегам, работать в очень сложных климатических условиях». Согласно официальным сведениям Российского речного регистра, в настоящее время средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а крупных теплоходов «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» - более 60-ти. Кроме них, фактически круизы по Енисею может осуществлять только теплоход проект Q-040 «Максим Горький», который в конце июля 2020 года начал выполнять туристические рейсы: 11-дневное путешествие из Красноярска в Дудинку на нем оценивается более чем в 317 тыс. рублей. При этом известно, что еще 20 лет назад на реке работало более десятка теплоходов, наиболее вместительным из которых считается четырехпалубный «Антон Чехов», завершивший свою «карьеру» еще в 2003-м. Что касается проекта А45-90.2, то «Андрей Дубенский» и его брат-близнец будут представлять собой суда с тремя пассажирскими и прогулочной палубами, а на борту разместят ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров предусмотрены четырёхместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями. По условиям контракта, суда должны быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах.



Оценивая перспективы проекта и востребованность теплоходов, депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что «мир потихоньку отходит от пандемии». «Возобновляются круизы, экскурсии и путешествия,. - констатировал он. - Уверен, что в 2023-2024 годах, когда новые суда появятся на Енисее, мы сможем наблюдать, как речной круизный туризм станет одним из самых популярных видов отдыха в России». /TOURBUS.RU

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