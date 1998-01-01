Новости Россия с 15 августа начинает полеты в Швейцарию Пустят ли в середине августа в альпийскую страну обычных российских туристов, и не придется ли им отбывать карантин — пока что неясно

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва", — говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в субботу. "Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", — уточняется в сообщении. Напомним, что накануне оперштаб сообщил об открытии с 1 августа границы РФ с Абхазией. Также, как сообщалось ранее, с 1 августа возобновились полеты в три зарубежных государства - Великобританию, Турцию и Танзанию. Между тем, в посольстве Швейцарии в Москве, сообщают РИА «Новости», заявили, что пока российские туристы не смогут отправиться на берега Женевского озера. В дипмиссии отметили, что въезд сейчас открыт лишь для граждан Швейарии, обладателей вида на жительство, а также «лиц, испытывающих абсолютную необходимость въехать в страну». При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет, также неизвестно, планируется ли смягчить нынешние ограничения. Напомним, что Швейцария входит в число стран Шенгенского соглашения, но не является членом Евросоюза и зоны евро. С другой стороны «Интерфакс» сообщает, что в распоряжении, подписанном вчера председателем правительства РФ Михаил Мишустиным, говорится, что "граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа". Кроме того, как сообщает АТОР, если до 15 августа Швейцария исключит Россию из списка «опасных» стран (что вполне возможно, так как для этого нужно не более 60 новых случаев на 100 тыс. населения в последние 14 дней, а РФ близка к этому показателю) то россиянам не придется проходить карантин по приезду в эту страну. Если же этого не произойдет, то карантин будет нужен. В соответствии с текущими правилами въезда в Швейцарию, граждане 42 стран (к которым относится и Россия, она упомянута в последнем списке, действующем с 23 июля) должны соблюдать режим 10-дневного карантина (самоизоляции) по прибытию в эту страну. Справка с отрицательными результатами теста на коронавирус в случае, если Россия останется в списке, не поможет - она не освобождает от обязанности отбывать 10-дневный карантин. Сразу по прилету необходимо будет проследовать в свой дом или иное место для самоизоляции и не покидать его в течение 10 дней (со дня прибытия в Швейцарию). Покидать это место можно только для назначенного визита к врачу, с обязательным ношением маски. В течение двух дней со дня прибытия нужно оповестить о своем прибытии власти того кантона Швейцарии, где вы проходите карантин, о своем месте пребывания. Напомним, что еще 15 июня Швейцария открыла границы с Австрией, Германией и Францией, а затем для всех остальных стран-членов ЕС — с 6 июля. За месяц до этого, еще 6 июня, Швейцария перешла к последнему этапу снятия ограничений, когда было возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий. Как отмечали тогда местные СМИ, Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям страны удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль. /TOURBUS.RU

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