Майя Ломидзе: «Туроператоры держатся довольно стойко»

Онлайн-пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, посвященная перспективам начинающегся «международного» туристического сезона, прошла на площадке ТАСС.

Оценивая три открытых для полетов международных направления, эксперт отметила: «Из перечисленных безусловно туристическим направлением является Турция, и мы уже видим активность наших туристов, которая началось сразу после объявления, что авиасообщение откроется. И темп бронирования радует: число желающих поехать на курорты увеличивается день ото дня. В совокупности это десятки тысяч человек, несмотря на то, что аэропортов вылета пока немного».

При этом, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров, "Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом и даже чуть ниже – недельный отдых в отеле 3* с питанием "все включено" на человека стоил 25-30 тыс. рублей, то сейчас с ростом спроса цены растут".

Так, в бюджетном сегменте цены на отдых уже сравнялись с прошлогодними (неделю назад они были ниже). А в среднем и дорогом сегменте рост составил как минимум 10%. Отдых в отеле 4-5* на неделю на двоих обойдется в 125-150 тыс. (60-75 тыс. на человека). В основном россияне едут на 10 дней в отели 4*.

"По их оценке, если сохранится такой спрос и не будет погодных сюрпризов, то чартерные программы продлятся до ноября. То есть у наших туристов, которые оплатили туры весной по акциям раннего бронирования, есть возможность воспользоваться отдыхом", — отметила эксперт.

По словам эксперта, в сравнении с Турцией Великобритания никогда не являлась настолько популярным направлением. «И даже открытие авиасообщение не означает, что там отменяется двухнедельный карантин для всех иностранных граждан по прилету в страну. Это по умолчанию ограничивает любой турпоток, так как у туристов нет лишних двух недель, которые они должны провести в обсерваторе», — пояснила она.

Г-жа Ломидзе также рассказала, что еще одно открывающееся направления, Танзания, вполне перспективно и стало «прорывом прошлого года», когда туроператоры поставили туда чартерные рейсы.

«Из общего турпотока в 6 тыс. человек, посетивших Танзанию, 5 тыс. было перевезен на чартерах в последние полтора квартала 2019 года. Танзания – потенциально тоже чартерное направление, которое в сложившихся обстоятельствах можно рассматривать как альтернативу популярным странам Карибского бассейна или Юго-Восточной Азии.

Другое дело, что страна находится южнее экватора, и пока там зима и низкий сезон. Операторы обсуждают возможность открытия чартерных рейсов, но сейчас это не очень целесообразно, так как отдых будет не комфортным».

Г-жа Ломидзе подчеркнула, что открылся для туристов только остров Занзибар, и для поездки туда не нужна справка об отсутствии коронавируса, в отличие от материковой Танзании.

Говоря о ситуации на операторском рынке, эксперт отметила, что «сейчас в одинаково непростом, но стабильном положении находятся практически все основные игроки туриндустрии. Из более-менее значимых компаний, которые были на слуху и работали по мононаправлениям, ушло, если брать федеральный уровень, четыре юридических лица. Называть я их не буду. Но подчеркну, это компании, у которых было только одно — максимум два направления в ассортименте».

Эксперт подчеркнула, что все остальные туроператоры держатся «довольно стойко». «Одна из причин, по мнению наших аналитиков, в том, что ситуация общая, одинаковая для всех. Включая партнерские организации – перевозчиков, отели, поставщиков разных услуг. То есть она одинаково не сладкая для всех.

Таким образом, обстоятельство, которое сильно влияет на решение уйти и невозможность справиться, и которое называется «жесткая конкурентная борьба», — этого обстоятельства у нас сейчас нет», — заключила Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU