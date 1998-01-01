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Российские туристы не спешат поменять родину на заграницу

Интернет-сервис Biletix предоставил нашему порталу анализ бронирования авиабилетов по России на август

Объем бронирований авиабилетов по России с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на внутренние авиаперелеты также перегнал прошлогодние показатели, поднявшись с 10.909 до 12. 870 рублей, то есть на 17%.

Такие данные следуют из аналитики бронирований авиабилетов туда-обратно с вылетом в августе от интернет-сервиса Biletix .

Несмотря на постепенное открытие границ, на вылеты за рубеж приходится лишь 8% бронирований, 92% – на путешествия по России. «Отложенный спрос на туристические поездки уже активно реализовывается по внутренним направлениям начиная с июня, в связи с чем динамика бронирований авиабилетов за границу может быть немного ниже, чем по внутренним направлениям», – заявил глава Biletix Игорь Константинов.

Самые популярные направления по России в августе – Сочи (25% от всех бронирований по России), Крым (24%), Анапа (11%), Санкт-Петербург (5%) и Калининград (4%).

Лидерами по восстановлению спроса на авиабилеты по России среди региональных центров являются Тюмень (рост в 3,3 раза), Волгоград (2,4), Ростов-на-Дону (2,2), Томск (2,2) и Челябинск (1,2).

При этом в компании отмечают, что среди российских регионов, выбираемым в качестве направления для активно-приключенческого туризма только Алтай продемонстрировал заметный рост бронирований авиабилетов: число броней авиабилетов туда-обратно, совершенных в июне-июле, на Алтай (Горно-Алтайск и Барнаул) выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средний чек на авиабилеты на Алтай снизился этим летом с 19.714 до 11.304 рублей (-43%).

Остальные направления для активного туризма, включая Камчатку (Петропавловск-Камчатский), Байкал (Иркутск), Кольский полуостров (Мурманск) и Кавказ (Минеральные воды), продемонстрировали падение туристического трафика. По данным Biletix, объем бронирований авиабилетов в Минеральные воды снизился на 45%, в Мурманск на 43%, в Иркутск на 42% и в Петропавловск-Камчатский 15%.

Таким образом, доля Алтая среди данных направлений по сравнению с прошлым годом выросла с 9% до 37%, при том что общий объем бронирований авиабилетов по «приключенческим» направлениям снизился на 18%.

/TOURBUS.RU