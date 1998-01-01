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31 июля
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С сегодняшнего дня на Бали начинают принимать туристов/ Авиарейсы в Беларусь не возобновятся до середины августа/ Роспотребнадзор «не рекомендует» бронировать заранее туры за рубеж


С сегодняшнего дня на Бали начинают принимать туристов

Курортный остров Бали в пятницу начинает принимать туристов, пока – только с материковой части Индонезии, сообщает газета The Jakarta Post.

"Ограничения на Бали снимаются в три этапа: 9 июля были открыты туристические достопримечательности для тех, кто уже находится на острове, с 31 июля Бали смогут посетить путешественники из других частей Индонезии, а с 11 сентября предположительно откроются границы для иностранных туристов", — пишет издание.

На данный момент на острове все еще закрыты ночные клубы и залы для караоке.

 

Перед поездкой на Бали туристам рекомендуют загрузить приложение LOVEBALI, через которое в случае ЧС можно будет получить помощь. Посетителей также просят держать включенным GPS у себя на телефоне.

По состоянию на 30 июля на острове зарегистрировано 3,3 тыс. случаев коронавируса и 48 смертей. Выздоровели 2,7 тыс. человек.

 

Авиарейсы в Беларусь не возобновятся до середины августа

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку всех рейсов из Минска в Россию до 14 августа включительно. Как сообщает перевозчик, авиабилеты в города России с вылетом на период с 31 марта по 14 можно вернуть полностью без сборов или перенести на любую дату до 31 декабря 2021 года без дополнительного сбора, - cообщает РСТ.

 

«Аэрофлот», скорее всего, также воздержится от полетов в Минск до 14 августа включительно – найти на его сайте билеты в столицу Беларуси можно только начиная с 15 августа.

Таким образом, надежды россиян на возможность полетов на зарубежные курорты через Минск опять откладываются.

 

Авиакомпании планировали возобновить авиасообщение с 1 августа, однако 24 июля «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию как минимум до 7 августа. При этом сообщалось, что рейсы в Сочи и Краснодар не будут выполняться до 15 августа.

«Аэрофлот» планировал начать рейсы между Москвой и Минском 8 августа.

 

Роспотребнадзор «не рекомендует» бронировать заранее туры за рубеж

Роспотребнадзор не рекомендует туристам бронировать заранее билеты и жилье при поездках за границу и не выбирать частные домовладения и хостелы.

"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомится с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном сегодня.

 

Ведомство также советует при выборе мест размещения отдавать предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. "Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы). По возможности, старайтесь принимать пищу в личном номере или на открытом пространстве", — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры социального дистанцирования на всем протяжении путешествия (включая транспорт и прохождение паспортного и таможенного контроля).

/TOURBUS.RU


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