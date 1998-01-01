Ведущие игроки бизнес-тревел объединились в «Сад»

Как стало известно нашему порталу, крупнейший российский консолидатор в области пассажирских перевозок холдинг «Випсервис», лидер рынка организации деловых поездок Аэроклуб и крупнейший отечественный гостиничный консолидатор «Академсервис» сообщили о создании профессионального союза компаний, оказывающих услуги в области организации деловых поездок, и призывают остальных участников рынка к объединению.

Союз трех представителей крупного бизнеса РФ ставит своей целью достойно представлять и защищать интересы индустрии в диалоге с поставщиками, клиентами и государством.

«Сегодня как никогда важно осознать и оконтурить нашу отрасль, отстроив ее от смежных, например, от туристической. Отсутствие четких границ выливается в дополнительные страховые выплаты и избыточные финансовые гарантии, которые негативно сказываются на экономике каждого ТМС», — считает Александр Спирин, акционер холдинга «Випсервис».

«Наш проект описания рынка и анализа его основных игроков, который мы провели совместно с РБК в 2019 году показал, что инвентаризация бизнес-тревел и Майс индустрии необходима. Сегодня ее провести мешает отсутствие доверия участников рынка к друг другу. Мы постараемся создать условия для возникновения этого профессионального доверия и укрепления его», — продолжает владелец «Аэроклуба» Денис Матюхин.

«Такой профессиональный союз, независимый и не выступающий под флагом какой-либо из партий, созданный для защиты интересов отрасли, важен и нам, ее поставщикам. Крайне эффективно иметь площадку для обмена мнениями и переговоров с организацией, члены которой представляют более половины всего оборота отрасли», — уверен владелец «Академсервиса» Леонид Исакович.

Вопросы профессиональной этики, отраслевых стандартов качества, борьба с нулевыми и скрытыми сборами, защита от недобросовестного поведения клиентов – это далеко не весь список вопросов, стоящих на повестке дня союза. Символично название, выбранное для него - «Сад».

«Мы не хотим создать еще одну бессмысленную и бесцельную ассоциацию "для галочки", наш союз будет приносить плоды» - считают его основатели.

/TOURBUS.RU