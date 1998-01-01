Северной столице по-прежнему не хватает туристов

В отличие Крыма и Краснодарского края, объекты размещения которых вплоть до конца лета забронированы на 85-95%, город на Неве пока не избалован вниманием гостей: открывшиеся некоторое время назад музеи и другие объекты туристической инфраструктуры пока загружены мало, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Например, за две недели со дня открытия знаменитой питерской Кунсткамеры музей принял около 20 тыс. человек, а в Исаакиевском соборе побывало более 45 тыс. посетителей. При этом директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров уже заявлял о том, что «посещаемость уменьшилась в 10 раз».

Вместе с тем в музеях, которые были закрыты практически четыре месяца, рады даже этому. «Две недели работы в новых условиях с неизбежными ограничениями. Первые дни мы очень волновались, и хотим поблагодарить наших посетителей!», – говорится в записи сообщества Кунсткамеры, к примеру, в одной из социальных сетей.

Начавшие работу на этой неделе информационные павильоны Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) тоже пока не очень востребованы. По словам руководителя ГТИБ Надежды Петровой, все офисы бюро получили знак безопасного и комфортного отдыха Safe Travels SPB и QR-коды, подтверждающие выполнение рекомендаций и стандартов Роспотребнадзора.

Уже сейчас желающие могут посетить семь офисов и павильонов бюро в центре Петербурга, а с 1 августа возобновит работу и стойка информации в аэропорту Пулково.

Сотрудники ГТИБ могут пообщаться с посетителями на восьми языках мира и всегда готовы ответить на их вопросы о городских событиях, маршрутах, экскурсиях, работе транспорта, музеев, а также проконсультировать туристов в экстренных случаях.

В 2019 году в офисы и павильоны бюро обратилось более 200 тыс. российских и иностранных туристов, однако в нынешнем «высоком» сезоне количество клиентов ГТИБ пока исчисляется несколькими десятками.

Отчасти это объясняется ситуацией: иностранцев, привыкших к получению информации в офисах по туризму, сейчас в Петербурге нет, да и иногородние россияне, в основном, представлены москвичами. По оценке председателя правления Союза Ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы» Олега Куксова, «регулярные перевозки между Петербургом и регионами из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сократились в 3-4 раза, пассажиропоток на оставшихся рейсах упал ещё в три раза, а заказные перевозки пострадали на 90%».

«Если же вести речь о международных, они практически потеряны полностью». – заявил он.

По его мнению, отчасти возрождению отрасли поможет разрешение экскурсионной деятельности с использованием автотранспорта, однако процесс, с учетом количества потенциальных гостей Петербурга, может быть долгим.

В этой связи он призвал правительство города до конца года ввести мораторий на транспортный налог для перевозчиков и включить их в число получателей субсидий.

Не очень радуют текущие показатели и организаторов прогулок по рекам и каналам. По оценке президента Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимира Родионова, поначалу был всплеск, однако скоро стало очевидно: пассажиропоток, по большей части составленный из туристов, по сравнению с 2019-м, упал в Петербурге на 70%.

А тут еще и погода испортилась: уже неделю в городе почти постоянно идут дожди.

«Ни о каком быстром достижении прежних показателей даже речи не идет: реально восстановиться мы сможем только к 2022 году, - полагает он. – Сейчас основная задача компаний-перевозчиков - выжить, а затем перейти к стратегии развития».

/TOURBUS.RU