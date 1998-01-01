Новости Горячие новости Режим ЧС из-за коронавируса продлен в Италии до 15 октября/ Страховщик прокомментировал оплату лечения от коронавируса на отдыхе/ Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево в начале августа изменится

Режим ЧС из-за коронавируса продлен в Италии до 15 октября Итальянский парламент вчера дал разрешение на продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили западные СМИ. Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции. "К сожалению, сегодняшняя пандемия еще не завершена полностью, хотя ее воздействие было взято под контроль и локализовано", — сказал он. Действие режима ЧС должно было закончиться 31 июля. Режим ЧС в первую очередь позволяет итальянскому правительству ускорить принятие решений при таких бедствиях, как землетрясения, наводнения и другие катастрофы, отмечают СМИ. Италия является первой в Европе страной, которая пострадала от коронавируса. Всего в стране с начала пандемии диагностировано более 246 тыс. случаев заражения, причем более 35 тыс. инфицированных скончались. Страховщик прокомментировал оплату лечения от коронавируса на отдыхе Расходы на лечение коронавирусной инфекции в пределах страховой суммы покрывает любая медицинская программа страховой компании ERV, сообщили в пресс-службе компании. "ERV признает инфекцию COVID-19 как заболевание, представляющее опасность для окружающих. Любая наша медицинская программа покрывает расходы на амбулаторное и стационарное лечение при заболевании COVID-19 в пределах всей страховой суммы, в том числе медико-транспортные расходы, эвакуацию и репатриацию", — рассказали с компании. При необходимости нахождения застрахованного на карантине после лечения возмещаются расходы на проживание (в пределах лимита 300 USD/EUR) и обратные авиабилеты (если рейс пропущен). Также компания компенсирует расходы на обратный авиабилет для одного сопровождающего, если будет такая необходимость по медицинским показаниям. "Случай не признается страховым, если турист находится на карантине/изоляции, но коронавирусная инфекция у него не выявлена. Тем не менее, если в этот период у него заболит зуб, возникнет пищевое отравление, будет получена травма, страховая компания возместит ему расходы на лечение в пределах установленной суммы", — отметили в ERV. Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления изменится 3-5 августа в связи с ремонтом пути, сообщил "Аэроэкспресс". Так, 3, 4 и 5 августа будут отменены поезда, следующие в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35 22:05 и 22:35 в аэропорт с Белорусского вокзала. Также в эти даты будут отменены рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 в обратном направлении из "Шереметьево". Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса". Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", сообщает компания. Время в пути составляет порядка 20 минут. /TOURBUS.RU

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