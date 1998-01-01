Новости

Российские туристы не смогут попасть в ЕС как минимум до сентября

Евросоюз не намерен в ближайшее время расширять список «третьих стран», гражданам которых разрешается въезд в страны содружества

Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, причем это касается и России, сообщает РБК.

Об этом информагентству рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар. Он отметил, что в ЕС, наоборот, обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в список "разрешенных", — отметил г-н Каувенаар.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили со ссылкой на свои источники, что российских туристов готовы принять только в двух странах Европы – Хорватии и Мальте.

Как сообщили в Хорватском туристическом сообществе, страна действительно открыта для въезда туристов из России. Однако им требуется справка об отсутствии COVID-19 на английском языке, либо прохождение 14-дневного карантина. О своем прибытии туристы должны заранее уведомить МВД Хорватии и получить ответное одобрение.

Schengen Visa Info также сообщает, что Хорватия с 14 июля открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России. Как отмечает издание, жители третьих стран, куда входит, в том числе и Россия, при посещении Хорватии с целью туризма обязаны предъявить на границе ваучер на оплаченное проживание, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до прибытия.

В случае отсутствия справки назначается обязательный 14-дневный карантин. При этом иностранцы могут выходить на улицу в маске для похода в продуктовые магазины или за лекарствами с соблюдением социального дистанцирования (1,5 метра).

«Карантин может быть сокращен, если гражданин примет решение за свой счет пройти обследование на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели», — пишет портал.

Посетить Хорватию могут россияне с действующей визой, поскольку в настоящее время оформление новых документов приостановлено.

В свою очередь Управление по туризму Мальты сообщило, что Россия на данный момент не входит в список "безопасных" стран, однако "есть все предпосылки для максимально скорого обоюдного открытия границ между странами".

Также вчера стало известно, что авиакомпания Air Malta анонсировала возобновление полетов в московский аэропорт Шереметьево с первой недели октября, однако, как отмечается в сообщении Мальтийского управления по туризму, окончательное решение будет зависеть от того, какую оценку безопасности получит Россия от органов здравоохранения страны.

Билеты уже доступны на сайте перевозчика, перелет из Москвы в Валетту и обратно можно приобрести начиная с 3 октября а 149,09 евро. Рейсы запланированы с интенсивностью два раза в неделю.

/TOURBUS.RU



