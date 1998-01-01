Акция «Кешбэк за отдых в России» оказалась «распродажей»

В ходе онлайн-совещания с туроператорами-членами АТОР представители Федерального агентства по туризму сделали ряд важных уточнений по срокам, лимитам и условиям совместной акции Ростуризма и платежной системы «МИР», - сообщает Ассоциация туроператоров.

Напомним, в рамках данной акции предусматривается кешбэк (возврат части средств) на карту покупателя тура по России в определенные даты.

Согласно разъяснениям Ростуризма, акция пройдет в форме ограниченной по времени «распродажи» (сейчас рассматривается срок в 5-7 дней). То есть, кешбэк на карту «МИР» будет начислен только в случае, если туристы именно в период распродажи приобретут на специальных акционных лендингах туроператоров туры с заездами с 15 августа до 20 декабря. Ростуризм объявит дату начала акции за неделю до ее начала. Вероятнее всего, это произойдет в понедельник, 3 августа.

Для большинства регионов кэшбек будет предоставлен за покупку тура с заездом с 15 августа до 20 декабря 2020 г. Исключения из этого правила – Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь и Ставропольский край. Кэшбэк будет начисляться на карты покупателей за туры в эти регионы в случае даты заездов с 1 октября по 20 декабря 2020 г.

При этом, согласно разъяснениям главы Ростуризма Зарины Догузовой, агентства также могут принять участие в программе. Для этого они должны обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе.

«Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры. Например, на сайтах туроператоров для турагентов могут появиться личные кабинеты (у некоторых туроператоров они уже есть), через которые можно будет подобрать для туриста поездку по России на условиях возврата части денежных средств. Таким образом, туроператор «увидит», откуда пришел турист и заплатит агенту вознаграждение», - сказала Зарина Догузова.

Между тем, в РСТ считают, что туроператорам дали слишком мало времени на подключение к программе кэшбека за туры по России и за такой срок многие из них не успевают подготовить туры, соответствующие условиям программы и провести все необходимые технические работы.

Как заявила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина: «Туроператоры с энтузиазмом встретили инициативу по стимулированию турпоездок по стране, но тут же столкнулись с трудностями. Письмо Ростуризма с общей информацией о начале программы компании получили 20 июля, и сформировать заявки на участие им предлагалось до 24 июля. Выяснилось, что многие участники рынка вообще не знали о такой возможности и не успеют подготовиться за четыре дня. Срок был продлен, но лишь до 27 июля».

«Один из главных вопросов – для чего ставятся столь жесткие временные и организационные рамки, хотя речь идет о поездках почти до конца декабря? Ведь это лишает компании реальной возможности подкорректировать уже существующие программы или создать что-то новое. Многие операторы готовы оперативно разработать программы, например, на пять дней по тем регионам, куда они раньше возили на 1-3 дня. Но при таких сроках мало кто успеет это сделать.

А список программ, отправленный в Ростуризм до 31 июля, дополнять уже нельзя», — говорит представитель РСТ.

Она добавила, что до 31 июля нужно также подписать документы с платежной системой «Мир», а главное, запросить у банка-эквайера отдельные дополнительные идентификаторы помимо уже существующих у компании.

По ее словам, эффективность акции в виде пяти или даже семидневной «распродаж»и у многих туроператоров вызывает сомнение. «И они хотели бы понимать, есть ли смысл им проделывать большую техническую работу для участия в программе, тем более что она требует не только времени, но и финансовых затрат», — подчеркнула она.

В то же время в АТОР уверены в успехе новой программы и прогнозируют подъем спроса на поездки по России в связи с планируемой акцией.

«Акция с кэшбеком за туры по России станет, по общему мнению туроператоров, настоящим прорывом и сможет эффективно «освоить» огромный отложенный спрос, образовавшийся из-за пандемии, стимулируя рост объемов поездок россиян по своей стране», – заявила вчера в ходе пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В ассоциации также полагают, что в случае успеха акции, а он, по мнению ведущих туроператоров, очень вероятен, ее можно было бы сделать ежегодной.

/TOURBUS.RU