В стране появятся кластеры экологического туризма

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило финалистов конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России: 33 проекта прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии, а еще один проект - по результатам народного голосования, - cообщает наш корреспондент.

В число финалистов вошли 30 регионов из семи федеральных округов. При этом больше всего проектов делегировал в финал Дальневосточный федеральный округ (7), за ним следуют Приволжский (6), а также Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные округа, «отрядившие» в финал по пять проектов. В Южном будут участвовать 4, а в Уральском федеральном округе – 2 проекта.

Теперь, после отбора финалистов их ждут на специально разработанной акселерационной программе, а затем новинки презентуют потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. Итогом должен стать «упакованный» турпродукт, готовый к реализации конкурс завершится 16 октября выбором 10 территорий-победителей.

«Участников акселератора ждет насыщенная программа вместе с первоклассными экспертами, которые помогут подготовить качественные проекты комплексного развития территорий, - заявила глава АСИ Светлана Чупшева. – 10 победителей получат поддержку для реализации своих идей: уже в следующем году первые из кластеров смогут принять посетителей».

В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уверен: главной задачей конкурса является разработка комплексных решений по созданию и развитию кластеров экологического туризма.

«При выборе проектов, кроме качества подготовки заявки, мы учитывали три критерия: туристический потенциал, экологическую составляющую и командное взаимодействие, – пояснил он. - Они должны стать центрами устойчивого развития регионов, где благодаря туристам и созданию необходимой инфраструктуры будет развиваться малый и средний бизнес, появятся новые рабочие места. Уверен, что перед победителями откроются новые и интересные возможности».

Интерес к конкурсу оказался очень высоким: на сайте проекта зарегистрировались почти 220 команд, в состав которых вошли больше тысячи участников. Однако оформить все документы и выполнить требования организаторов до 10 июля сумели только 115 команд из более чем 60 регионов восьми федеральных округов, объединивших свыше 900 человек.

Наибольшую активность при этом показали представители Северо-Западного федерального округа, подав более 20 заявок, а вот от Уральского и Северо-Кавказского округов поступило лишь 8 и 4 заявки соответственно.

«Потенциал природных территорий создает уникальные возможности по формированию современного туристского продукта для развития внутреннего и въездного туризма в России, способствует сохранению объектов культурного и истории, является драйвером устойчивого социально-экономического развития регионов», - отметил Дмитрий Кобылкин.

Среди главных мер развития экотуризма министр назвал появление единого туроператора на базе Минприроды, транспортную доступность, создание туристской инфраструктуры с помощью местных жителей.

Что касается финалистов, формально напрямую в финал должны были быть отобраны только 30 проектов. Однако эксперты решили включить в состав финалистов три дополнительные заявки, а 34-м комиссия назвала ТРК «Арт-парк «Другая реальность ELTON ULTRA» в Волгоградской области, который стал третьим по результатам народного голосования и тоже вышел в финал, так как проекты, занявшие первое и второе места («Камское Устье» из Татарстана и «Волжская Ривьера» из Волгоградской области) уже вошли в число лучших.

При этом Северо-Запад России в финале будут представлять республики Карелия («Кластер Муромский») и Коми («Девственные леса Коми»), а также Ленинградская («Варяжское море»), Мурманская («Хибины для всех») и Новгородская («Большая Валдайская тропа») области с проектами, каждый из которых может попасть в десятку победителей.

/TOURBUS.RU