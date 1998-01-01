Дождется ли Болгария российских туристов?

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова просит включить Болгарию в список стран, куда могут ездить россияне

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова провела во вторник разговор по видеосвязи с послом России в Софии Анатолием Макаровым, сообщает пресс-служба министерства.

„Надеюсь, что Россию включат в список стран, с которыми ЕС может открыть границу, и вы также включите Болгарию в список стран, куда могут ездить россияне“, - заявила г-жа Николова. Она заверила посла, что Россия продолжает оставаться в числе важнейших рынков для болгарского туризма, и министерство делает все возможное, чтобы гарантировать лучшие условия для гостей и туроператоров, предлагающих Болгарию как приоритетную туристическую дестинацию.

По словам г-жи Николовой, российских туристов ждут на морских курортах Болгарии в августе и сентябре, а затем - на СПА и зимних курортах.

Болгарские авиационные власти, как стало ясно из разговора, подтвердили Росавиации готовность национального перевозчика Bulgaria Air возобновить свою полетную программу сразу после получения соответствующего разрешения со стороны России. Консульские службы в России также готовы оперативно начать работу по выдаче туристических виз.

Стороны договорились организовать в последнем квартале 2020 года болгаро-российский туристический форум, который будет посвящен оздоровительному и бальнеотуризму как части подписанной между министерством туризма Болгарии и Федеральным агентством по туризму России программы совместных действий. В последующие дни вице-премьер Николова планирует провести телефонный разговор и с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой.

В то же время ТАСС сообщил во вторник, что Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, а в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, согласно источнику в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Отметим, что в 2019 году в Болгарии побывало 460 тыс россиян. Как и годом ранее, 74% иностранных туристов приехали из следующих десяти стран: Румыния – 17,2%; Турция – 13,0%; Греция – 10,2%; Германия – 7,6%; Сербия – 5,4%; Македония – 4,8%; Украина – 4,8%; Великобритания – 4,0%; Россия – 3,7%; Польша – 3,5%.

/TOURBUS.RU