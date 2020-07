Новости UNWTO: Число международных турпоездок сократилось на 56% В то время как Всемирная туристская организация сообщает о некотором оживлении европейского туризма, в странах ЕС говорят о приходе «второй волны» коронавируса

Число международных турпоездок с января по май 2020 года сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает сегодня Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Как показывают данные организации, это уже привело к падению доходов от туризма на $320 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года. При этом в мае число поездок сократилось на 98% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. "Последние данные показывают, насколько важно как можно быстрее возобновлять туризм, как только это становится безопасным. Драматическое падение международного туризма ставит многие домохозяйства на грань выживания, особенно в развивающихся странах. Правительства в каждом регионе мира несут двойную ответственность: они должны сохранять здоровье своих граждан и одновременно защищать бизнесы и рабочие места", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. В то же время, UWNTO отмечает некоторое оживление в отрасли, особенно в Северном полушарии, связанное с открытием границ Евросоюза 1 июля. "Но пока туризм начал потихоньку восстанавливаться в некоторых странах, индекс доверия в отрасли упал до рекордно низких значений. Большинство международных экспертов ожидают восстановления туризма не раньше второй половины 2021 года", — сообщает организация. По мнению опрошенных организацией экспертов, восстановлению препятствуют по-прежнему закрытые границы во многих странах, а также то, что пока поставлены на паузу основные рынки-поставщики туристов США и Китай. Доверия потребителям услуг отрасли не добавляют и опасения второй волны коронавируса и связанных с ней новых ограничений и блокировок. В то же время, как заявила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис , международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться". Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку коронавирус не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению. Тем временем, сообщает «Интерфакс», в странах Европы распространение коронавируса вновь начинает набирать обороты. Так, по данным британского издания The Guardian, есть вероятность того, что в Германии ускоряются темпы распространения коронавируса. За последние семь дней в среднем суточный прирост случаев заражения составлял 557 в то время, как в июне ежедневно выявляли по 350 заражений. МИД Германии во вторник также выпустил предупреждение о поездках на север Испании: ведомство из-за новых вспышек коронавируса рекомендует воздержаться от поездок в автономные сообщества Арагон, Каталонию и Наварру. Региональное правительство Мадрида ввело обязательное ношение масок в общественных местах даже в тех случаях, когда меры социального дистанцирования могут быть соблюдены. Глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что больницы уже готовы принять новых пациентов с коронавирусом. По его данным, во вторник в мадридском регионе выявили 138 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала вспышки вируса диагностировали 74,7 тыс. заражений. По всей Испании за период пандемии зафиксировано более 278,7 тыс. случаев болезни. The Guardian также сообщает, что в Греции станет обязательным использование масок в большинстве общественных помещений в качестве меры сдерживания распространения коронавируса COVID-19. По данным министерства защиты граждан Греции, такая мера вступит в силу в среду 29 июля. The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля. /TOURBUS.RU

