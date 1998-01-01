Новости Турция или Россия — что выберут наши туристы в августе Эксперты прогнозируют, скажется ли предстоящее «открытие» Турции на востребованности отечественных курортов

Отечественные туроператоры не опасаются снижения внутреннего турпотока после открытия авиасообщения в Турцией — заявила сегодня в эфире телеканала «Россия 24» глава Ростуризма Зарина Догузова. «Мы не боимся конкуренции с Турцией, так как у каждого направления есть свой клиент. В данном случае у нас курортный сезон на юге России проходит успешно, спрос превышает предложение. Наша задача сейчас – предложить как можно больше дополнительных направлений, альтернативы которым нет на турецких пляжах, у нас страна огромная, есть очень много самых разных предложений для тех граждан нашей страны, которые хотят провести отпуск не только на море», — сказала она». «Есть огромное количество граждан, которые не готовы этим летом выезжать за рубеж. Они приняли решение отдохнуть внутри страны. Для них мы запускаем самые разные программы, направленные на то, чтобы сделать отдых в России разнообразнее, интереснее и доступнее», — добавила г-жа Догузова. Отдых на российских курортах не подорожал с открытием продаж туров в Турцию, заявила в ходе сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Цены на российские курорты не изменились в связи с появлением конкурента на рынке, но в бюджетном сегменте отдых в России дешевле процентов на 20, чем в экономичном сегменте Турции», — сказала г-жа Ломидзе . При этом, по словам эксперта, с открытием для россиян турецких курортов не произошло замедления продаж российских летних направлений. «Нет аннуляций туров, те, кто уже оплатили — не отказываются», — констатировала она. Вместе с тем, наблюдается небольшое перераспределение спроса. «Туристы, которые колебались, приходили в турагентства и выбирали, Геленджик они берут или Анапу, сейчас определились, что они берут Турцию. Но при этом новых заявок на Россию так же много, поэтому снижения спроса мы не видим», — отметила г-жа Ломидзе. «В то же время, мы понимаем, что основной контингент, который сейчас выбирает Турцию, это как раз те туристы, которые ждали, не принимали решения о месте своего летнего отдыха. И, в том числе, это туристы, у которых был оплачен тур на июль или август и которые ждали возможности реализации своего оплаченного тура после открытия авиасообщения», — уточнила она. Россияне уже раскупили туры на Юг страны и не торопятся отказываться от них в пользу Турции, заявила в свою очередь "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Можно сказать, что Турция открывается вовремя: спрос на отечественные курорты в значительной степени уже реализован. Снижение продаж туроператоров сейчас составляет 5-10%, оно связано с дефицитом мест в отелях юга России", — отметила г-жа Тюрина. По ее словам, все, кто хотел купить туры на черноморские курорты России, уже это сделал, поэтому ажиотажный спрос на российские курорты закончился еще на прошлой неделе. Наибольшим спросом пользовались отели 4-5*, но на август туркомпании надеются допродать и бюджетное размещение. "В большинстве туристических компаний перебронирований с российских курортов на турецкие нет, поменять тур можно только со штрафами. Аннуляции возможны в дорогом ценовом сегменте, в низком и среднем изменений не произойдет. Хотя многие туристы звонят и уточняют возможность перебронирования поездки", — рассказала эксперт. "Ближайшие дни покажут, что решат россияне. Влияние Турции неизбежно, но вряд ли она оттянет больше 10-15% от августовских продаж. Открытие Турции происходит вполне с учетом интересов внутреннего туризма: если Краснодарский край и Крым примут в августе на 10% меньше путешественников, это будет сравнимо с прошлогодними показателями", — заключила г-жа Тюрина. Наконец, в беседе с нашим порталом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «Открытие авиасообщения с тремя зарубежными странами не сказалось негативно на внутреннем туристическом потоке. В прошлую пятницу, сразу после появления новостей о скором восстановлении авиасообщения с Турцией, мы заметили небольшой спад, порядка 5%, но уже в субботу у нас был прирост 6%. Несмотря на колебания, мы идем по графику. Дело в том, что туристы уже приняли решение как проводить отпуск в этом году и придерживаются изначального плана. Многие вообще никуда не едут, экономят, считая, что «впереди неизвестность».

Думаю, что до тех пор, пока определенное число туристов не улетит на отдых за границу и не вернется, массового туристического потока ожидать не стоит». /TOURBUS.RU



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