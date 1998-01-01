Мальдивы, ОАЭ, Корея, Куба... Кто следующий?

Появляется все больше сведений о новом списке стран, с которыми в ближайшее время Россия восстановит авиасообщение

Вчера и сегодня ведущие информагентства страны со ссылкой на свои источники активно сообщают, что Россия изучает возможность возобновления авиасообщения еще с несколькими странами в августе-сентябре.

Как заявил вчера и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире радиостанции "Комсомольская правда": «Нами ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список".

"Обсуждаются перспективы возобновления на втором этапе авиасообщения с Южной Кореей и Венгрией. Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного, либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено", — заявил, в честности, неназванный собеседник агентства «Интерфакс».

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В свою очередь, о готовности открыть границы для россиян уведомили ОАЭ: "Это предложение будет рассматриваться. Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки", — отметил источник.

Между тем «Парламентская газета» сообщает, что уже на этой неделе, якобы должно появиться постановление правительства о возобновлении авиасообщения с Кубой и Южной Кореей. Об этом рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов.

По словам г-на Зотова, обсуждается вопрос возобновления полетов и с другими государствами. Но новые европейские направления будут открыты не ранее середины августа – начала сентября.

Россия рассматривает возобновление авиасообщения на втором этапе отмены ограничений с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, - в свою очередь сообщил РБК «источник, близкий к одному из профильных ведомств». По данным собеседника РБК, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян уже с 15 июля.

В то же время Ассоциация туроператоров со ссылкой на источники в одной из европейских дипмиссий сообщает, что правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России. По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, другие страны ЕС не откроют границы для россиян, как минимум до конца августа.



Между тем, в турофисе Мальты сегодня опровергли информацию о готовности открыть границу для наших туристов. По информации «Интерфакса», Air Malta действительно включила рейсы в московский аэропорт Шереметьево в предварительный план полетов на осень 2020 года. Однако на данный момент расписание рейсов основано на утвержденном правительством Мальты списке "безопасных" стран, авиасообщение с которыми было восстановлено в начале июля.

Как пояснили в турофисе, Россия в этот список не входит. Сейчас российские туристы могут посетить Мальту только при условии прохождения 14-дневного карантина в одной из "безопасных" стран, либо при наличии специального разрешения от органов здравоохранения Мальты (Malta’s Health Authorities) и соблюдении обязательного 14-дневного карантина по прибытии, в случае, если данное разрешение будет получено.

"Тем не менее, список "безопасных" стран пересматривается правительством Мальты на регулярной основе и, на наш взгляд, имеются все предпосылки для максимально скорого обоюдного открытия границ между нашими странами", — отметили в турофисе.

/TOURBUS.RU