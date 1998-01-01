Запрет на въезд туристов в Абхазию продлен до 4 августа

На минувшей неделе в Абхазии делегация Роспотребнадзора проинспектировала два десятка пансионатов и гостиниц республики

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на пересечение российско-абхазской границы до 4 августа, сообщает пресс-служба главы республики.

При этом в процедуру въезда внесены изменения: отменено требование, согласно которому однократно въезжающие в республику к проживающим в Абхазии родственникам иностранцы и лица без гражданства должны предъявлять документ, выданный медицинским учреждением РФ не позднее трех календарных дней до въезда и подтверждающий у них отсутствие коронавирусной инфекции.

При этом в Абхазии "за последние сутки тестирование прошли 72 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек", — говорится в сообщении оперштаба по защите населения Абхазии от COVID-19. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое умерли.

Отметим также что, по информацими АТОР, на минувшей неделе в Абхазии с инспекцией находилась делегация Роспотребнадзора. По информации абхазской стороны, российские санитарные врачи оценили общую эпидемиологическую обстановку в республике и проанализировали готовность объектов туристического назначения к работе в новых условиях.

Всего российские эксперты осмотрели 25 объектов, в том числе, 19 объектов размещения. Среди них «Амра Парк Отель», отель «SanRise», отель «Абаата», д/о «Челюскинец», гостиничный комплекс «San-Palace Gagra», отель «Paradise Beach», РУП ОПК «Пицунда», пансионат «Литфонд», санатории «Самшитовая роща» и «Правда».

Качеством обустройства и возможностями большинства объектов представители Роспотребнадзора остались довольны, однако было отмечено, что для реализации всех мер на объектах не хватает запасов рекомендуемых расходных материалов: дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр. В свою очередь абхазская сторона заявила, что изложенные экспертами Роспотребнадзора рекомендации будут выполнены.

Впрочем, по информации АТОР, министр туризма Теймураз Хишба заявил, что, основной упор в сохранении благоприятной эпидобстановки должен быть сделан на границу. По мнению министра, «если человек заедет в республику, то при всех мерах, распространение инфекции никто не остановит».

Также, по информации СМИ, на прошлой неделе президент Абхазии Аслан Бжания обратился в правительство РФ с предложением о поэтапном снятии ограничений на абхазо-российской границе. Подчеркивалость, что абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время. Однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной, отмечала пресс-служба президента.

В то же время глава Абхазского союза туризма Анна Калягина ранее также выражала надежду, что ограничения на пересечение российско-абхазской границы могут быть отменены в начале августа.

"По большому счету, если мы хотели открыться в июле, то должны были уже в мае подать в соответствующие структуры свой регламент и план открытия границы, потому что Россия все-таки бюрократическая страна, это не у нас из кабинета в кабинет бумажку перенести, там более сложные механизмы.

Вот, например, Турция начала переговоры с Россией еще в мае, а мы почему-то этим занялись только в июне. Это долгий процесс, это не делается за два-три дня, даже за неделю. Как и к сезону невозможно подготовиться за неделю, точно также нельзя за неделю решить вопрос с открытием границы", — отметила г-жа Калягина.

/TOURBUS.RU